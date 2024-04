Buch/St. Magdalena macht es zweistellig - 11:0 am Sonntagvormittag - Hammerl mit fünf Treffern

Details Sonntag, 21. April 2024 15:54

Eine zweistellige Niederlage musste das Schlusslicht gegen Buch/St. Magdalena verkraften. Am Ende verlor die Zweitvertretung von Kaindorf/Sonnhofen/Schönegg mit 0:11. Buch setzte sich standesgemäß gegen SG Kaindorf / Sonnhofen / Schönegg II durch. Das Hinspiel bei Kaindorf/Sonnhofen/Schönegg II hatte der Aufstiegsaspirant schlussendlich auch mit 11:0 für sich entschieden.

Seit Monaten hat die Mannschaft einen Erfolgslauf - der Aufstieg rückt näher

Zur Pause führte der Gastgeber mit 3:0

Buch/St. Magdalena legte los wie die Feuerwehr und ließ durch einen Doppelschlag von Lukas Hammerl aufhorchen (1./13.).

Tor, Toor, Tooor für SV Buch/St. Magdalena zum 1:0 durch Hammerl - Schöngrundner mit der Flanke in den Sechzehner, der eigene Innenverteidiger uberköpft den Goalie und Hammerl schirmt den Ball lässig ab und drückt ihn über die Linie! Julian Spörk, Ticker-Reporter

Das 2:0 fiel nach einer schönen Kombination. Nur fünf Minuten später nahm das Unheil für die Gäste seinen weiteren Verlauf.Der Treffer von Dominic Kirchsteiger aus der 18. Minute bedeutete vor den 175 Zuschauern fortan eine deutliche Führung zugunsten des Gastgebers. Nach einem tollen Querpass, musste der Torschütze die Kugel nur noch vorbei an Keeper Waldherr schieben. Buch hatte in diesem Spiel alle Vorteile und kam zu zahlreichen weiteren Tormöglichkeiten.

Der Gast ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen 3:0 Vorsprung von Buch.

Gast ohne Ersatzspieler und es wurde zweistellig - 11:0 am Ende

Hammerl (53.) per Kopf, Kirchsteiger per Elfer (62.) und Stephan Nöhrer (65.) bauten die komfortable Führung von SV Buch/St. Magdalena weiter aus. Nach seinem vierten Tor (66.) markierte Hammerl wenig später seinen fünften Treffer nach einem Eckball (69.). Dem 9:0 durch ein Eigentor von Marcel Waldherr (72.) ließen Stefan Altmann (88.) und Maximilian Prem per Elfmeter (92.) weitere Treffer für Buch/St. Magdalena folgen. Am Ende zerpflückte die Heimmannschaft die tapferen Gäste, traf noch dazu mehrfach Aluminium und gewann mit 11:0 außerordentlich hoch.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Wer soll SV Buch/St. Magdalena noch stoppen? Das Team verbuchte gegen SG Kaindorf / Sonnhofen / Schönegg II die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 1. Klasse Ost A weiter an. Man präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 76 geschossene Treffer gehen auf das Konto von SV Buch/St. Magdalena. 14 Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SV Buch/St. Magdalena.

Mit 86 Gegentreffern ist Kaindorf/Sonnhofen/Schönegg II die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Im Spiel gegen Buch/St. Magdalena setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutschte. Die Offensive von Kaindorf/Sonnhofen/Schönegg II zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – 17 geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Die Gäste mussten sich nun schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da man insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Mit 42 Punkten auf der Habenseite herrscht bei Buch eitel Sonnenschein. Hingegen ist bei Kaindorf/Sonnhofen/Schönegg II nach zehn Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

SV Buch/St. Magdalena tritt kommenden Samstag, um 18:00 Uhr, bei der Reserve von Saifenboden/Pöllau an. Einen Tag später empfängt SG Kaindorf / Sonnhofen / Schönegg II TUS Greinbach II.

Aufstellungen

Buch/St.Magdalena: Jürgen Brünner, Tobias Friesenbichler, Jakob Schweighofer, Jakob Schöngrundner, Julian Keller, Thomas Georg Jeitler, Lukas Hammerl, Marcel Kölbl, Luka Brzin, Dominic Kirchsteiger (K), Maximilian Prem

Ersatzspieler: Istvan Papp, Stefan Altmann, Daniel - Helmut Altmann, Stephan Nöhrer, Michael Matejka, Krisztian Kottan

Trainer: Philipp Prem

Schönegg: Marcel Waldherr - Kevin Kranixfeld, Nino Diabel, Josef Bruckbauer, Matias Kielnhofer - Thomas Paar, Lukas Puchegger, Hannes Rechberger (K), Manuel Bauernhofer - Patrick Kielnhofer

Ersatzspieler:

Trainer: Stefan Käfer Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost A: SV Buch/St. Magdalena – SG Kaindorf / Sonnhofen / Schönegg II, 11:0 (3:0)

92 Maximilian Prem 11:0

88 Stefan Altmann 10:0

72 Eigentor durch Marcel Waldherr 9:0

69 Lukas Hammerl 8:0

66 Lukas Hammerl 7:0

65 Stephan Nöhrer 6:0

62 Dominic Kirchsteiger 5:0

53 Lukas Hammerl 4:0

18 Dominic Kirchsteiger 3:0

13 Lukas Hammerl 2:0

1 Lukas Hammerl 1:0

