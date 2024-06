USV Dienersdorf ist Meister! 4:0 Sieg gegen Greinbach II.

Mit einem überzeugenden 4:0-Heimsieg gegen TUS Greinbach II sicherte sich der USV Dienersdorf den Meistertitel in der 1. Klasse Ost A. In einem spannenden Spiel zeigten die Hausherren eine starke Leistung und ließen den Gästen keine Chance. Trotz der Bemühungen von Greinbach konnte Dienersdorf seine Überlegenheit auf dem Platz demonstrieren und die Partie klar für sich entscheiden. Der Sieg besiegelte nicht nur die Meisterschaft, sondern auch den Aufstieg in die Gebietsliga Ost.

Erste Halbzeit: USV Dienersdorf dominiert

Das Spiel begann pünktlich und die ersten Minuten zeigten, dass beide Mannschaften hoch motiviert waren. Bereits in der 3. Minute probierte es Jagerhofer aus der Distanz, doch der Abschluss war zu zentral. Kurz darauf konnte Hammer's Schuss geblockt werden. Greinbach versuchte, sich mit schnellen Seitenwechseln und Einzelaktionen durchzusetzen, aber die Dienersdorfer Abwehr stand sicher. Besonders auffällig war Schweighofer, der mehrfach den Gegner ausspielte, jedoch aus spitzem Winkel keine zwingende Chance kreieren konnte.

Nach einigen weiteren guten Chancen für Dienersdorf, unter anderem durch Schantl und Schweighofer, fiel in der 42. Minute endlich das erlösende 1:0 für die Hausherren. Andreas Schweighofer verwandelte eine perfekte Flanke von Schreiner und schob den Ball am Torwart vorbei. Die Freude bei den Fans war riesig, und mit diesem knappen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Dienersdorf lässt keine Zweifel am Sieg

Nach dem Seitenwechsel blieb Dienersdorf die dominierende Mannschaft. In der 48. Minute hatten sie Pech, als Gutmanns Schuss nach einem Eckball nur die Stange traf. Trotzdem war es nur eine Frage der Zeit, bis das nächste Tor fallen würde. In der 64. Minute war es dann soweit: Markus Schweighofer erhöhte nach einem durchgesteckten Ball auf 2:0. Die Dienersdorfer Fans jubelten ausgelassen, denn der Meistertitel rückte immer näher.

TUS Greinbach versuchte alles, um noch einmal ins Spiel zurückzukommen, aber die Chancenverwertung ließ zu wünschen übrig. Besonders Dorogan und Gigl hatten Gelegenheiten, die sie jedoch nicht nutzen konnten. Dienersdorf hingegen machte weiter Druck und wurde in der 77. Minute durch Patrick Gutmann belohnt, der nach einem Eckball den Nachschuss verwandelte und auf 3:0 erhöhte. Das Spiel war damit praktisch entschieden.

In der 85. Minute wurde der Schlusspunkt gesetzt. Nach einem Foul im Strafraum trat Andi Schweighofer zum Elfmeter an und verwandelte souverän zum 4:0-Endstand. Damit war der Meistertitel endgültig gesichert und der Jubel kannte keine Grenzen mehr. Kurz vor Abpfiff vergab Dorogan noch die letzte Chance für Greinbach, aber das war nur noch eine Randnotiz. Nach 91 Minuten beendete der Schiedsrichter die Partie und der USV Dienersdorf konnte den wohlverdienten Meistertitel feiern.

Dieser klare Sieg war der krönende Abschluss einer beeindruckenden Saison für Dienersdorf, die nun in der nächsten Saison in der Gebietsliga Ost antreten werden. Die Gäste aus Greinbach zeigten eine kämpferische Leistung, konnten aber gegen die Übermacht des neuen Meisters nichts ausrichten.

