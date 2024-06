SV Buch/St. Magdalena siegt knapp gegen USV Eichberg mit 2:1- Vizemeister hinter Dienersdorf

Details Samstag, 08. Juni 2024 22:43

In einem knappen Spiel der 1. Klasse Ost A setzte sich der SV Buch/St. Magdalena mit 2:1 gegen den USV ALU Hofstätter Wirtschaft Eichberg durch. Trotz eines frühen Rückstands bewiesen die Gäste Kampfgeist und drehten das Spiel in der zweiten Halbzeit zu ihren Gunsten. Christoph Kröpfl hatte Eichberg in Führung gebracht, doch Marcel Kölbl und Lukas Hammerl sorgten schließlich für den Sieg der Gäste.

Ausgeglichene erste Halbzeit - keine Tore zur Pause

Das Spiel begann auf Augenhöhe, beide Teams tasteten sich zunächst ab. Bereits in der 16. Minute setzte Eichberg ein erstes Zeichen, jedoch flog der Schuss weit über das Tor. Buch/St. Magdalena zeigte sich in der 25. Minute gefährlich, als Marcel Kölbl nach einem Freistoß direkt aufs Tor zielte. Der Keeper von Eichberg ließ den Ball zunächst aus den Händen gleiten, konnte ihn jedoch rechtzeitig sichern.

In der 33. Minute vergab Buch/St. Magdalena eine weitere Großchance, als man den Führungstreffer knapp verfehlte. Trotz einiger Chancen auf beiden Seiten ging es mit einem torlosen 0:0 in die Halbzeitpause.

Spannende zweite Hälfte - am Ende gewinnt Buch und ist Vizemeister

Nach dem Wiederanpfiff änderte sich das Spielgeschehen schnell. In der 49. Minute brachte Christoph Kröpfl den USV Eichberg nach einem Querpass mit 1:0 in Führung. Die Freude der Gastgeber währte jedoch nur kurz, denn bereits eine Minute später erzielte Marcel Kölbl den Ausgleich für Buch/St. Magdalena. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten.

In der 72. Minute fiel die Entscheidung: Lukas Hammerl traf nach einem Freistoß von Prem zum 2:1 für Buch/St. Magdalena. In den letzten Minuten drängten beide Mannschaften weiter auf Tore. Buch/St. Magdalena hatte in der 89. Minute sogar die Möglichkeit, das Spiel endgültig zu entscheiden, doch der Ball flog über das Fangnetz.

Schließlich endete das Spiel mit einem 2:1-Sieg für die Gäste aus Buch/St. Magdalena. Trotz der Niederlage zeigte sich der USV Eichberg kämpferisch und lieferte eine spannende Partie. Die Zuschauer erlebten ein faires und mitreißendes Spiel, das bis zum Schluss spannend blieb. Buch hat in dieser Begegnung alles gegeben und man holte den Vizemeister - Titel. Der direkte Gegner Dienersdorf holte ebenso drei Punkte und so konnte man keine Punkte aufholen.

Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost A: Eichberg : Buch/St. Magd. - 1:2 (0:0)

72 Lukas Hammerl 1:2

50 Marcel Kölbl 1:1

49 Christoph Kröpfl 1:0

