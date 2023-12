Patrick Kreutzer - mit dem Almenland Nachwuchs auf der Erfolgsspur

Details Mittwoch, 13. Dezember 2023 20:22

Die Reserve des FC Almenland war im Herbst äußerst erfolgreich. Ein einziges Spiel verlor das Team von Trainer Patrick Kreutzer in der 1.Klasse Oststeiermark B. So hält man bei beeindruckenden 37 Punkten nach 14 Spielen und führt die Tabelle an. Einzig Puch / Weiz konnte da mithalten und dieses Team liegt folgerichtig nur drei Punkte hinter dem Tabellenführer. Aus heutiger Sicht kann der Meister in dieser Saison nur eine dieser beiden Mannschaften sein. Nur zwölf Gegentore musste der Herbstmeister im gesamten Herbst hinnehmen.

Viel zu feiern hatte die junge Mannschaft vom FC Almenland in der Herbstrunde.

In der letzten Saison war man bereits nah am Aufstieg dran - in der heurigen Saison sah man eine deutliche Weiterentwicklung der Nachwuchsabteilung des Oberligisten. Maßgeblich dafür verantwortlich ist der engagierte Trainer, der zwar von seinen Spielern viel verlangt, die jedoch in ihrem noch jungen Alter von der Erfahrung ihres Übungsleiters enorm profitieren können. Man wird sehen welche Youngsters den Sprung in die Kampfmannschaft schaffen werden.

Patrick Kreutzer im Word - Rap!

Dein Fazit nach dem letzten Spiel der Herbstrunde?

"Mein Ziel ist es diese jungen Spieler spielerisch zu formen. Wir möchten sie an die 1. Kampfmannschaft heranführen. Wir haben einen tollen Zusammenhalt in der Mannschaft - ich bin sehr stolz auf das Team."

Dein denkwürdigstes Spiel oder dein wichtigstes Tor?

"Das war in der Saison 13/14:

Im Steirercup Spiel gegen den Regionalligisten Karlsdorf als ich zum zwischenzeitlichen Ausgleich getroffen habe - absolut ein Moment den ich nie vergessen werde.

Welcher Moment hat deine Karriere geprägt?

"Negative sowie auch positive:

Leider meine vielen Kreuzbandrisse, die haben meine Karriere sehr geprägt! Aber auch die beiden Meistertitel, die ich damals noch mit dem SV Fladnitz feiern durfte. Aber natürlich auch die vielen Menschen, die ich in den anderen Vereinen kennen und schätzen gelernt habe."

Deine Lieblingsspeise?

"Schinkenfleckerl und Schweinebraten mit Semmelknödel."

Dein Lieblingsgetränk?

"Wasser und Bier!"

Dein Lieblingsverein?

"West Ham United"

Dein Lieblingsspieler?

"Herbert Prohaska"

Was magst du überhaupt nicht?

"Undisziplinierte Spieler und Streitereien am Platz!"

So feierte man den Herbstmeistertitel Mitte November

Was magst du ganz besonders?

"Zeit mit meiner Frau und mit meinen Kindern!"

Gibt es spezielle Ziele, die du in deiner Karriere noch erreichen möchtest?

"Auch als Trainer einen Meistertitel feiern zu können!"

