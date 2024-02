USK Puch geht optimistisch in die Rückrunde - Capitano Posch: "Selbstverständlich in meiner Heimatgemeinde zu spielen!"

Details Montag, 26. Februar 2024 15:25

Der USK Puch bei Weiz spielte eine ausgezeichnete Herbstrunde und ist mit nur drei Punkten Rückstand auf den Tabellenführer Almenland II erster Verfolger im Kampf um den Meistertitel. Nach acht Runden sprang Co-Trainer Stefan Zisser für den erkrankten Coach Gruber ein und wird auch im Frühjahr auf der Bank als Headcoach sitzen. In der Winterpause hielt man den Kader zusammen und verpflichtete keine neuen Spieler.

Trainingslager Februar 2024 - in Kürze geht es in der Liga los!

Die Mannschaft ist seit mehreren Wochen im Training und absolvierte auch bereits ein Trainingslager in Rovijn. Es wurde dort der Teamgeist weiter forciert und man strebt Großes an. Alle Spieler ziehen an einem Strang und wollen den Verein wieder in die Gebietsliga bringen.

Ein wesentlicher Bestandteil im Team des Aufstiegsaspiranten ist seit Jahren Bernhard Posch. Der kompromisslose Defensivmann ist seit 1992 Spieler beim USK Puch. Dies nennt man dann wohl Vereinstreue. Der Spieler könnte vermutlich ein Buch über seine Erlebnisse im Verein schreiben. Aufstiege und Abstiege haben seinen langen Weg im Club bestimmt - nunmehr plant der Kapitän seinen nächsten Aufstieg im Sommer 2024.

Wordrap mit Bernhard Posch

Mein Bestes Spiel: Das ist schwierig, aber ich schätze im Aufstiegsjahr in die Unterliga, da war sicher das ein oder andere dabei.

Mein wichtigstes Spiel: ​Für mich ist jedes wichtig, da ich immer 100% gebe und jedes Spiel gewinnen will.

Das mag ich: ​Offene Menschen, mit denen ich die Freude am Leben teilen darf.

Das mag ich nicht: ​Egoismus und Habgier, da bin ich raus.

Im Leben ist mir wichtig: ​Humor, Gesundheit und Zeit mit meiner Familie

Familie: ​Ist extrem wichtig für mich, hier werde ich immer wieder geerdet.

Mein Lieblingsverein: ​Chelsea FC

Mein Lieblingsspieler: ​Steven Gerrard – spielte seine Ganze Karriere für Liverpool.

Ich möchte als Spieler erreichen: Mit Puch durfte ich 2 Aufstiege erleben - ich hoffe, dass wir diese Saison den wiederaufstieg in die Gebietsliga schaffen.

Mein Lieblingsessen: ​Fischgerichte in jeglicher Form!

Mein Lieblingsgetränk: ​Bier – und ein gutes Glas Wein!

Ich bin in diesem Verein weil: Es für mich selbstverständlich für den Verein in meiner Heimatgemeinde zu spielen. Trotz vieler Wechselangebote, auch in höhere Klassen, wäre ein Wechsel für mich nie in Frage gekommen. Wir sind in Puch eine super „Haufen“.

Das möchte ich unbedingt noch sagen: Ich finde es schade, dass bereits in den unteren Klassen teilweise hohe Summen für Spieler und Transfers bezahlt werden. Hier wird der Grundgedanke des Amateurfußballs verfehlt.

Ligaportal: ​Tolles Medium für Infos rund um Amateurfußball!

Man startet am 16.03.24 in Albersdorf in die Rückrunde. Eine Woche später empfängt man die Reserve aus Pischelsdorf. Zwei vermeintlich einfachere Gegner - es sind diese Partien, die ein möglicher Aufsteiger für sich entscheiden muss.

Tabelle 1.Klasse Ossteiermark B

Bericht Florian Kober