Nach Hochwasser: SV Nitscha stellt SV Ilztal den Trainingsplatz zu Verfügung

Am Dienstag ging das Stadion vom SV Ilztal nach einem verheerenden Unwetter in der Oststeiermark förmlich im Wasser unter. Momentan ist an einen Trainingsbetrieb auf der eigenen Anlage noch nicht zu denken. Nun bekam der Verein Hilfe aus der Nachbarschaft. Der SV Nitscha stellte seinen Trainingsplatz für den Tabellenführer der Unterliga Ost zur Verfügung.

Wenn Not ist, kann man einen Trainingsplatz auch einmal teilen!

Statement des SV Nitscha

"Mit dem SVU Ilztal haben wir den aktuellen Tabellenführer der Unterliga Ost als Trainingsgast bei uns. Der Sportplatz unserer Nachbarn wurde durch die Unwetter schwer getroffen, so mussten wir nicht lange überlegen und wollten unsere Hilfe anbieten. Wir hoffen den Ilztalern, mit dem zur Verfügungstellen unseres Sportplatzes, die Vorbereitung für Ihr morgiges Spiel bestmöglich ermöglicht zu haben. Alles Gute fürs Spiel und holt euch heuer den Titel! In den Farben getrennt, in der Sache vereint." Bericht Florian Kober

