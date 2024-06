Relegation in der Steiermark, es geht wieder um alles!

Details Dienstag, 11. Juni 2024 16:52

In dieser Woche finden die Relegationsspiele in den steirischen Ligen statt. Hier finden Sie die Paarungen und um welche Liga es bei den einzelnen Partien geht. In der Unterliga Mitte gibt es noch keine Paarung, da der Vizemeister noch nicht ermittelt wurde. Ligaportal Steiermark berichtet von allen Spielen der Relegation 2023/24.

Es geht wieder um die letzten Plätze in den Ligen - Ligaportal berichtet von allen Spielen

Mittwoch, 12. Juni 2024, 18:30

Breitenau - Spielberg (Unterliga Nord B)

Tauplitz - Schladming Juniors (Gebietsliga Enns)

Ilztal - Greinbach (Oberliga Südost)

Lassing - Mürzzuschlag (Oberliga Nord)

Mooskirchen - Lebring (Landesliga)

Edelschrott - Stallhofen (Gebietsliga West)

Stiwoll - Eggersdorf (Unterliga Mitte)

Oberzeiring - Gaal (Gebietsliga Mur)

Mittwoch, 12. Juni 2024, 19:00

Buch/Magdalena - St. Jakob Walde (Gebietsliga Ost)

St. Nikolai - Söding (Unterliga West)

St. Radegund - Gösting (Gebietsliga Mitte) - Spielort Stadion Kumberg

St. Gallen - Rapid Kapfenberg (Unterliga Nord A)

Mittwoch, 12. Juni 2024, 19:30

Kapfenstein - Gleisdorf II (Unterliga Süd)

Alle Spiele wie immer in unserem Liveticker - Rückspiele am Samstag und Sonntag, Termine ebenso in den Tickern.

Bericht Florian Kober

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.