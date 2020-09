Erster Saisonsieg: Rollsdorf gelingt es bei der SG Ilz II voll anzuschreiben!

Details Sonntag, 27. September 2020 15:34

In der 1. Klasse Ost B war am Samstag der Raiffeisenbank Großwilfersdorf Ilzer SV II im Einsatz und bekam es auf eigenem Platz mit dem USV Fliesenblitz Neuhold Rollsdorf zu tun. Nach einem Duell beider Mannschaften sucht man in den letzten Jahren vergeblich und so stellt sich die Frage: Wer wird nach 90 Minuten das bessere Ende für sich haben? Dabei gelingt es den Kreutzer-Schützlinge drei Auswärtspunkte auf die Habenseite zu bringen. Was soviel heißt, dass Rollsdorf nun nach fünf Spielen bei 5 Punkten hält. Die Muth-Mannen halten aktuell bei 9 Zählern. Der Spielleiter war Dalibor Popovic - 80 Zuseher waren mit von der Partie.

Rollsdorf mit einer reifen Darbietung

Vom Start weg kommt es zu einem flott geführten Spiel. Beide Mannschaften sind in der Startphase darum bemüt, das Momentum auf die Seite zu bringen. Das sollte dann mit Fortdauer der Begegnung den noch sieglosen Gästen wesentlich besser gelingen. In der 22. Minute kommt es zum 0:1, Christoph Pichler legt dabei viel Coolness an den Tag und bringt die Rollsdorfer in Führung. Nur drei Minuten später raschelt es das zweite Mal im Tor der Hausherren. Diesmal ist es Lukas Schlemmer, der mit dem 0:2 zu Torehren kommt. Damit legen die Gäste die Basis zum Erfolg. Denn darauffolgend lassen sich die Gäste die Butter nicht mehr vom Brot nehmen - Halbzeitstand: 0:2.

Die Heimischen haben das Nachsehen

Im zweiten Durchgang, insgesamt kommt es zu fünf Verwarnungen, werfen die Heimischen noch einmal alles verfügbare in die Waagschale, um die drohende Niederlage doch noch abzuwenden. Aber was Großwilfersdorf/Ilz II auch versucht, die Rollsdorfer haben zumeist die richtige Antwort parat. Möglicherweise wäre es noch einmal eine enge Kiste geworden, aber in der 71. Minute lässt der Gastgeber die Möglichkeit eines Elfmeters ungenützt. So kommt es wie es kommen musste. In der 83. Minute trifft Rollsdorf zum 0:3 - Wolfgang Haas fixiert damit den doch deutlichen Spielendstand.

SG ILZ II - USV ROLLSDORF 0:3 (0:2)

Torfolge: 0:1 (22. Pichler), 0:2 (25. Schlemmer), 0:3 (83. Haas)

by: Ligaportal/Roo