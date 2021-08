Blütenweiße Weste: Albersdorf-Prebuch fährt auch mit Hirnsdorf Schlitten

Details Sonntag, 29. August 2021 21:20

Beim USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch gibt es für den SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf nichts zu holen. Der Gast verliert das Spiel gleich mit 0:4. Was gleichbedeutend damit ist, das die Albersdorfer mit St. Katrein/O., unbesiegt die Tabelle anführen. Und das noch dazu mit der beeindruckenden Tordifferenz von 21:0. Bei den Hirnsdorfer, im Coronaherbst 2020 wurde alles gewonnen, ist mächtig Sand im Getriebe vorhanden. Drei Niederlagen in vier Spielen, entspricht wahrlich nicht deren Ansprüchen.

Der Leader erweist sich als effizient

In der ersten Hälfte prallen zwei Mannschaften vollends auf Augenhöhe aufeinander. Der Seriensieger aus der letzten Saison hat es sich fest vorgenommen den Siegeslauf der Klug-Truppe zu stoppen. Und anfangs hat es auch den Anschein, dass dieses Vorhaben aufgehen könnte. Bereits in der Startphase gelangen beide Teams zu den ersten vielversprechenden Möglichkeiten. In Summe betrachtet halten sich die Spielanteile in der ersten halben Stunde aber die Waage. Aber mit dem ersten brandgefährlich vorgetragenen Angriff gelingt es dem Gastgeber in der 31. Minute in Führung zu gehen. Michael Simut beweist einmal mehr Kopfballstärke und markiert das 1:0. Jetzt ist Gefahr im Verzug bei den Gästen - mit der knappen Eintoreführung geht es in die Halbzeitpause.

(Albersdorf-Prebuch surft nach vier Spieltagen voll auf der Erfolgswelle)

Hirnsdorf fängt drei Treffer in 10 Minuten ein

Die Falk-Schützlinge sind zwar bemüht darum den Gleichstand herzustellen. Aber vor des Gegners Tor ist es Albersdorf-Prebuch, das wesentlich abgebrühter zuwerke geht. In der 52. Minute trifft Christoph Schmalleger zum 2:0. Und die Heimischen legen rasch zwei Tore drauf. Michael Simut hämmert das Spielgerät in der 60. Minute unter die Latte. Gegen diesen Freistoßball, der zugleich das 3:0 bedeutet, war kein Kraut gewachsen. Was dann offentsichtlich eine Wirkung bei den Hirnsdorfern zeigt. Albunit Berbatovci (62.) sorgt dann in der 62. Minute mit einem Handelfmeter dafür, dass der Heimsieg frühzeitig in Stein gemeißelt ist. In der dann noch verbleibenden Spielzeit trifft Milan Molnar für die Gäste Aluminium. Was aber nur mehr Resultatskosmetik dargestellt hätte - Spielendstand: 4:0.

Stimme zum Spiel:

Erich Klug, Trainer Albersdorf-Prebuch:

"Uns ist es gelungen an die starken Darbietungen der ersten Runden anzuschließen. Natürlich war mit so einem Saisonstart nicht zu rechnen. Das Ergebnis ist wohl etwas zu hoch ausgefallen. Erfreulich war, dass unser reaktivierter Torhüter Manuel Baier, stark performen konnte. Unser Stammtormann David Neuhold wird mit einem Fingerbruch, wohl den Rest der Hinrunde zusehen müssen."

1. Klasse Ost B: USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch – SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf, 4:0 (1:0)

31 Michael Simut 1:0

52 Christoph Schmallegger 2:0

60 Michael Simut 3:0

62 Albunit Berbatovci/Elfer 4:0

Photocredit: Privat

by: Ligaportal/Roo

