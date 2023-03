Deutliche Angelegenheit: Miesenbach fährt mit Ratten ordentlich Schlitten

Details Sonntag, 26. März 2023 19:42

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich Miesenbach und Ratten mit dem Endstand von 7:0 - das Match ging am Samstagnachmittag im Zuge der 16. Runde über die Bühne. Im Hinspiel hatte Ultras SV Ratten die Oberhand behalten und einen 3:1-Erfolg davongetragen.

Furioser zweiter Abschnitt

Miesenbach ging nach einem anfängliche ausgeglichenen Auftakt in der zehnten Minute durch den Treffer von Daniel Pötz in Führung. Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen - die Heimischen nahmen das 1:0 mit in die Kabinen. Das Unheil aus Sicht der Gäste nahm erst nach dem Seitenwechsel sukzessive seinen Lauf: Zwei weitere Treffer von Daniel Pötz in den Minute 52 und 62 lassen diesen über seinen Triplepack jubeln. Damit war jegliche Gegenwehr nun verstummt, geigten die Hausherren weiter auf und kommen durch Mario Mauerbauer zum 4:0 (66.). Abermals Mario Mauerbauer markierte in Minute 71 das 5:0, ehe ein Doppelschlag durch Florian Schneeflock (80./83.) den 7:0-Kantersieg Realität werden ließ.

UFC Miesenbach setzte sich mit diesem Sieg von Ultras SV Ratten ab und nimmt nun mit 30 Punkten den dritten Rang ein, während SV Ratten weiterhin 24 Zähler auf dem Konto hat und den fünften Tabellenplatz einnimmt.

Nächster Prüfstein für Miesenbach ist die Reserve von SG Pöllauberg/Sonnhofen/Schönegg (Samstag, 15:45 Uhr). Ratten misst sich am selben Tag mit SV Nitscha (16:00 Uhr).

1. Klasse Ost B: UFC Miesenbach – Ultras SV Ratten, 7:0 (1:0)

83 Florian Schneeflock 7:0

80 Florian Schneeflock 6:0

71 Mario Mauerbauer 5:0

66 Mario Mauerbauer 4:0

62 Daniel Poetz 3:0

52 Daniel Poetz 2:0

10 Daniel Poetz 1:0

