Erfolgsserie von USV Albersdorf-Prebuch setzt sich gegen Pischelsdorf/Großsteinbach II fort

USV Albersdorf-Prebuch setzte sich standesgemäß gegen die Zweitvertretung von Pischelsdorf/Großsteinbach in der 1.Klasse Ost mit 3:0 durch. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Albersdorf-Prebuch. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Im Hinspiel hatte der Tabellenprimus nach 90 Minuten beim 3:1 den Rückweg in die Kabine als Sieger angetreten.

Rot nach fünf Minuten

Das Spiel begann mit einem frühen Rückschlag für die zweite Mannschaft der SG Pischelsdorf/Großsteinbach! Bereits nach fünf Minuten schickte Schiedsrichter Muhamet Heimkeeper Armin Koller nach einem Torraub zum Duschen. Von nun an war die Mannschaft von Trainer Prettenhofer über die fast komplette Spielzeit in Unterzahl. Sie wehrte sich aber tapfer und brachte mit einer tief stehenden Defensive offene Aufgaben für den Tabellenführer auf den Platz, Michael Simut trug sich in der 38. Spielminute in die Torschützenliste ein. USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Doppelpack durch Simut

Nach der Pause war der Gast trotz Überzahlspiel trotzdem nicht permanent tonangebend. Simut schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte durch diesen Weitschuss seine Mannschaft auf die Siegerstraße (62.). In der Schlussphase wurde Denis Ober nach einem Jahr Pause und zahlreichen Operationen eingewechselt, was für große Emotionen beim Tabellenführer sorgte. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Max Pilz für einen Treffer sorgte (91.). Ein letztlich überzeugender Auftritt ermöglichte USV Albersdorf-Prebuch am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen Pischelsdorf/Großsteinbach II.

SG Pischelsdorf/Großsteinbach II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor Saisonende besetzen die Gastgeber mit acht Punkten den neunten Tabellenplatz. 20:56 – das Torverhältnis von Pischelsdorf/Großsteinbach II spricht eine mehr als deutliche Sprache. SG Pischelsdorf/Großsteinbach II musste sich nun schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Pischelsdorf/Großsteinbach II insgesamt auch nur einen Sieg und fünf Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Nach 17 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für Albersdorf-Prebuch 45 Zähler zu Buche. Mit nur 20 Gegentoren stellen die Gäste die sicherste Abwehr der Liga.

USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch wandert mit nun 45 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von SG Pischelsdorf/Großsteinbach II gegenwärtig eher trist aussieht.

Am kommenden Samstag trifft Pischelsdorf/Großsteinbach II auf die Reserve von FC Almenland, USV Albersdorf-Prebuch spielt am selben Tag gegen Ultras SV Ratten.

Gross Steinbach: Armin Koller, Niklas-Mario Welser (K), Claudio Azola, Matthias Josef Voit, Jakob Kohl, Niklas Köck, Matthias Schmid, Luca Markus Rechling, Jakob Berger, Lorenz Berger, Georg Voit

Ersatzspieler: Felix Mayer, Raphael Wilfling, Tobias Schmidt, Moritz Käfer, Simon Oswald

Trainer: Dominik Prettenhofer , BEd USV Albersdorf-Prebuch: Thomas Prem - Harald Böjtös, Manuel Gassenburger (K), Marc Philippi, Max Pilz, Markus Ehrenreich - Markus Böjtös, Luca Painsi, Albunit Berbatovci, Christian Mayer - Michael Simut

Ersatzspieler: Manuel Baier, Sebastian Schmiedhofer, Dennis Ober, Sebastian Posch, Rene Gragger, Christoph Karl Hütter

Trainer: Erich Klug Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost B: SG Pischelsdorf/Großsteinbach II – USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch, 0:3 (0:1)

91 Max Pilz 0:3

62 Michael Simut 0:2

38 Michael Simut 0:1

