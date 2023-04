Miesenbach siegt im Spitzenspiel

Details Samstag, 08. April 2023 18:35

Die Zweitvertretung von FC Oberes Feistritztal steckte bei UFC Miesenbach eine 2:3-Niederlage ein. Miesenbach wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Das Hinspiel hatte UFC Miesenbach bei Oberes Feistritztal II mit 3:0 für sich entschieden.

Doppelpack durch Mauerbauer

Mario Mauerbauer glänzte an diesem Tag besonders. Beim ersten Tor bediente ihn Rene Paugner optimal und Mauerbauer schob eiskalt ein. (6.) Das war die frühe Führung für den Favoriten. Dann musste Florian Allmer vom Platz (25.). Außenseiter, Rückstand und einen Mann weniger auf dem Feld: Es sah nicht gut aus für FC Oberes Feistritztal II. Da traf Mauerbauer zum zweiten Mal und nach einer guten halben Stunde führte die Heimmannschaft mit 2:0. Den dritten Treffer des Spiels erzielte der Gast in der 41. Minute. Florian Fuchs hämmerte einen 20 Meter Freistoß ins Netz der Hausherren. Es sollte nicht das letzte Tor gewesen sein, das die 500 Zuschauer an diesem Tag zu sehen bekamen. UFC Miesenbach hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Doppelpack durch Fuchs

Oberes Feistritztal II markierte in der 51. Minute den Ausgleich - wieder war es Fuchs und wieder war es ein Freistoß. Man hatte sich mit einem Mann weniger tatsächlich zu einem zwischenzeitlichen 2:2 heran gekämpft. Dass Miesenbach in der Schlussphase auf den Sieg herstellte, war das Verdienst von Stefan Brandtner, der in der 81. Minute zur Stelle war und mit einem Distanzschuss in diesem Derby den Gästen ein Osterei ins Netz legte. Am Schluss gewann UFC Miesenbach gegen FC Oberes Feistritztal II.

In der Offensive rief der Gastgeber in 18 Spielen nur eine mäßige Leistung ab. 46 Treffer sind eine ausbaufähige Bilanz. Zuletzt zeigte sich UFC Miesenbach trotzdem sehr stark und holte in den letzten fünf Spielen zwölf Punkte.

Oberes Feistritztal II befindet sich mit 24 Zählern aktuell im sicheren Tabellenmittelfeld. Die Bilanz ist ausgeglichen: sechs Siege, sechs Niederlagen und sechs Unentschieden hat man auf dem Konto stehen.

Am kommenden Samstag trifft Miesenbach auf die Reserve von St. Ruprecht/R, Oberes Feistritztal II spielt tags zuvor gegen SV Nitscha.

Stimmen zum Spiel:

Stefan Heil, Sportlicher Leiter UFC Miesenbach

"Es war eine recht zerfahrene Partie, am Ende führten wir - es kam nichts Zwingendes mehr und somit feiern wir einen wichtigen Sieg im Derby!"

Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost B: UFC Miesenbach – FC Oberes Feistritztal II, 3:2 (2:1)

81 Stefan Brandtner 3:2

51 Florian Fuchs 2:2

41 Florian Fuchs 2:1

36 Mario Mauerbauer 2:0

6 Mario Mauerbauer 1:0

