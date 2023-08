Ratten trifft vier Mal - drei Treffer durch Srdan Juric

Details Samstag, 19. August 2023 23:22

Die Zweitvertretung von SG Hartberg-Umgebung / St.Johann hat den Saisonstart verpatzt: Mit der 2:4-Niederlage gegen SV Ratten lautet der triste Ertrag zwei Niederlagen am Stück. Aber die Saison ist ja noch jung und es zeigen sich lediglich erste Tendenzen im Tabellenbild.

Zwei Tore sahen die knapp 200 Zuschauer in der ersten Halbzeit

Für das erste Tor sorgte Srdan Juric. In der 23. Minute traf der Spieler von Ratten ins Schwarze. Schon zuvor waren die Gastgeber überlegen, hatten jedoch nur in der Anfangsphase ihre Torgelegenheiten.

Tor, Toor, Tooor für Ultras SV Ratten zum 1:0. Das gibt es nicht. Srdan Juric spielt die gesamte Abwehr schwindelig und schiebt den Tormann ein Gurkerl Lukas Glatz, Ticker-Reporter

Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Elvis Mehmeti nämlich schon den Ausgleichden Ausgleich (25.). Nun war das Spiel absolut ausgeglichen. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte Referee Deutschmann die Akteure in die Pause.

Nach der Pause wurde es torreich - es folgten noch vier weitere Treffer

Der Treffer zum 2:1 sicherte Ultras SV Ratten nicht nur die Führung per Kopf – es war auch bereits der zweite von Juric in diesem Spiel (58.). Für das dritte Tor des Gastgebers war Andrii Ivanov verantwortlich, der in der 67. Minute das 3:1 besorgte.

Für das 4:1 von SV Ratten sorgte Juric nach einem Solo, der in Minute 84 zur Stelle war. Jetzt war die Entscheidung endgültig gefallen. Alexander Christian Kernbichler schoss die Kugel dann noch zum 2:4 für Hartberg-Umgebung /St.Johann.i.H. II über die Linie (90.). Am Ende verbuchte Ratten gegen den Gast einen 4:2 Sieg.

So steht es um die beiden Teams

Die Ausbeute von 39 Punkten sorgte dafür, dass Ultras SV Ratten die abgelaufene Saison auf Rang fünf beendete. Wohin die Reise heuer geht, ist natürlich noch schwer auszumachen. Mit sechs Punkten auf der Habenseite steht SV Ratten derzeit auf dem zweiten Rang.

Nächster Prüfstein für Ratten ist die Reserve von FC Almenland United (Samstag, 17:00 Uhr). Hartberg-Umg./St.Johann.i.H. II misst sich am selben Tag mit Anger II (19:15 Uhr).

Aufstellungen: SV Tischlerei Berger Ratten: Rene Breitegger - Philip Wiesenhofer, Waldemas Kowalski, Marco Sebastian Pillhofer (K), Kilian Jungwirt, Mitja Repas, Manuel Prinz - Markus Ziegerhofer, Tadej Kotnik, Dominik Glatz - Srdan Juric



Ersatzspieler: Thomas Simml, Gabriel Winkler, Michael Pammer, Andrii Ivanov, Christian Zink



Trainer: Patrick Gesslbauer

St. Johann/H.: Sebastian Sommer, Alexander Christian Kernbichler, Marcel Gmeiner (K), Maurizio Dietrich, Elvis Mehmeti, Florian Kittinger, Christoph Dorn, Andreas Kober, Lukas Glößl, Maximilian Resch, Matteo Koch



Ersatzspieler: Christian Freitag, Marvin Preiner, Arman Schützenhöfer, Sebastian Bruckner



Trainer: Andre Freitag Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost B: Ultras SV Ratten – SG Hartberg-Umg. / St.Johann.i.H. II, 4:2 (1:1)

90 Alexander Christian Kernbichler 4:2

84 Srdan Juric 4:1

67 Andrii Ivanov 3:1

58 Srdan Juric 2:1

25 Elvis Mehmeti 1:1

23 Srdan Juric 1:0

