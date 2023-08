Nitscha trennt sich bei der St.Ruprecht Reserve 2:2

Stimme zum Spiel

Armin Pieber - SV Nitscha (setze die letzte Aktion, die zum Punkt führte)

"Es war das erwartet schwierige Spiel in dem anfangs alles gegen uns lief. Umso mehr freut es mich, dass wir das Eigentor in der Nachspielzeit einfach erzwungen haben und so zum verdienten Ausgleich kamen."

Aufstellungen:

St. Ruprecht/R.: Günther Wikony - Lukas Schinnerl, Nico Strasser (K), Matthias Deutsch, Luca Pregartner, Florian Habersatter, Lukas Flechl - Alesio Zhupani, Lukas Neubauer, Thomas Schwarz - Cölestin Moosbacher



Ersatzspieler: Dominik Wikony, Simon Wiedner, Thomas Flechl, Marcel Schwarz, Sebastian Zapf, Jan Pregartner



Trainer: Markus Pieber