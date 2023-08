Puch weiterhin makellos - 3:0 Auswärtssieg am Freitagabend

Details Samstag, 26. August 2023 12:44

USK Puch bei Weiz fügte der Zweitvertretung von Oberes Feistritztal am Freitag die erste Saisonniederlage zu und gewann mit 3:0. Der Absteiger startet offensichtlich in der neuen Saison optimistisch durch und erfreut sich daran, wieder Spiele zu gewinnen.

Jubel bei den Gästen - drei Spiele, drei Siege! Man ist erfolgreich in die neue Saison gestartet.

Zur Pause führte der Gast mit 3:0

Die Gäste gingen äußerst angriffslustig in dieses Spiel. So dauerte es auch nicht lange, ehe das Team von Trainer Thomas Gruber dieser Rolle gerecht wurde. Kaum war das Spiel durch Schiedsrichter Astrit angepfiffen, lag Puch bei Weiz bereits in Front. Christoph Jaritz markierte in der dritten Minute die Führung.

Tor, Toor, Tooor für USK Raiffeisen Puch bei Weiz zum 0:1 die Gäste gehen früh in Führung schlemmer Christian Schlemmer legt quer und Markus Hutter braucht nur mehr einzuschieben marcoderler, Ticker-Reporter

Nunmehr hatte der Gast weitere Möglichkeiten und nach einer halben Stunde erhöhte man die Führung. Christoph Fuchs versenkte die Kugel zum 2:0 für die Gäste (31.).

Tor, Toor, Tooor für USK Raiffeisen Puch bei Weiz zum 0:2 klasse Ball auf Fuchs der mit einer sehr guten Ballanahme und einem sehr guten Abschluss, bei dem es nix zu halten gibt marcoderler, Ticker-Reporter

Noch vor der Halbzeit legte Jaritz seinen zweiten Treffer nach, dies nach einem Solo (43.).

3:0 war auch der Endstand und die Tabellenführung

Kurz nach der Pause fiel dann das Flutlicht am Sportplatz Waisenegg aus, es kam zu einer Unterbrechung von rund zwanzig Minuten. Nach dem Wiederbeginn neutralisierten sich beide Teams weitgehenst und es änderte sich nichts mehr im Ergebnis. Letztlich bekam FC Oberes Feistritztal II auch in Halbzeit zwei kein Bein auf den Boden, verhinderte aber immerhin eine noch höhere Niederlage, sodass die Partie in einem unveränderten 0:3 ihr Ende fand. Der Gast war an diesem Abend einfach zu dominant.

So steht es um die beiden Teams, so geht es weiter

Dem Blick auf die Tabelle sollte man zum jetzigen Saisonzeitpunkt nicht zu viel Bedeutung beimessen.

USK Raiffeisen Puch bei Weiz übernimmt nach dem errungenen Dreier zumindest vor den Samstagspielen die Tabellenführung der 1. Klasse Ost B.

Am nächsten Samstag reist Oberes Feistritztal II zu Ultras SV Ratten, zeitgleich empfängt Puch bei Weiz die Reserve von St. Ruprecht/Raab

Stimme zum Spiel

Thomas Gruber - Trainer Puch

""Für uns ist diese Saison ein Neustart - der Kader ist größer und da wir in der letzten Saison ja viele Spiele verloren haben, ist es schön wieder zu gewinnen. Wer steigt schon gerne ab? Wir machen das Beste daraus, haben wieder Optimismus und können dann solche Spiele zeigen!"

FC Oberes Feistritztal II: Andreas Breitegger - Gregor Doppelreiter, Florian Allmer (K), Manuel Grabenbauer - Arthur Hutter, Paul Bachler, Felix Geßlbauer, Stefan Winkler, Lukas Pöttler - Bastian Kandlbauer, Elias Hirt



Ersatzspieler: Simon Gaulhofer, Alexander Hutter, Lukas Bruckgraber, Florian Rinner, Heinz Felber



Trainer: Lukas Wurm

Puch b. Weiz: Kevin Pascal Höfler - Michael Zorn, Michael Darnhofer, Bernhard Posch (K) - Armin Tödling, David Berger, Heinz Peter Posch, Markus Hutter - Christoph Fuchs, Christoph Jaritz, Christian Schlemmer



Ersatzspieler: Stefan Zisser, Daniel Unger, Julian Hollaus, Roman Mussbacher, Manuel Thomas Rock, Stefan Franz Haider



Trainer: Thomas Gruber Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost B: FC Oberes Feistritztal II – USK Raiffeisen Puch bei Weiz, 0:3 (0:3)

43 Christoph Jaritz 0:3

31 Christoph Fuchs 0:2

3 Christoph Jaritz 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.