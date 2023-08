Krenn fliegt vom Platz und Nitscha holt in Überzahl drei Punkte

Details Samstag, 26. August 2023 23:12

Nach der Auswärtspartie gegen SV Nitscha stand die Zweitvertretung von SG Albersdorf-Prebuch / Großsteinbach mit leeren Händen da. Nitscha siegte mit 2:0. Der Gastgeber konnte allerdings erst in der Schlussphase das Spiel für sich entscheiden. Bis´dahin wehrte sich die Gästemannschaft tapfer. Vor der Partie waren beide Teams noch ohne Sieg in der aktuellen Saison.

Zur Pause waren keine Tore gefallen

In der Anfangsphase sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Partie. Nach einer halben Stunde dann fast die Führung der Gastgeber, die von der gegnerischen Abwehr im letzten Moment vereitelt wurde. Die Gastmannschaft kämpfte sich förmlich in das Spiel.

Nach den ersten 45 Minuten ging es für SV Nitscha und Albersdorf-Prebuch/Großsteinbach II ohne Torerfolg in die Kabinen.

Platzverweis in der 52.Minute für die Gäste - Taucher macht dann alles klar

In die Bredouille brachte Rene Krenn SG Albersdorf-Prebuch / Großsteinbach II in der 52. Minute, indem der Verteidiger die Ampelkarte nach wiederholtem Foulspiel kassierte. Nun mussten die Gäste bei brütender Hitze mit einem Mann weniger anlaufen. Das war natürlich eine Herculesaufgabe.

Es folgte eine wahre Abwehrschlacht der Gäste. Zu allem Überfluss verletzte sich der Gästespieler Rechling noch schwer.

Andre Taucher brachte das Schlusslicht per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 75. per Kopf und in der 93. Minute erneut vollstreckte. Am Ende stand Nitscha als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause. Das waren die drei Punkte, die Trainer Michael Gruber vor dem Spiel forderte.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Für die Heimmannschaft ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Für SV Nitscha steht nun der erste Sieg in dieser Saison zu Buche, nachdem die Bilanz vorher ein Remis und eine Niederlage aufwies.

Neben Albersdorf-Prebuch/Großsteinbach II gibt es nur noch ein weiteres Team, das in der Liga ohne Punkte in der Tabelle dasteht.

Nächster Prüfstein für Nitscha ist auf gegnerischer Anlage die Reserve von Pischelsdorf (Sonntag, 17:00 Uhr). SG Albersdorf-Prebuch / Großsteinbach II misst sich am gleichen Tag mit Anger II.

VCR Sauer Dach Nitscha: Jan Hajduk - David Daniel Riesner, David Konrad, Florian Kückmeier, Lukas Lichtenegger - Jakob Weitzl, Igor Nikolic, Martin Sailer (K), Jonathan Glatz - Sascha Scholz, Maximilian Scholz



Ersatzspieler: Cristian-Sebastian Popa, Andre Taucher, Armin Pieber, Martin Schanes, Manuel Schaffer, Manuel Riesner



Trainer: Michael Gruber

SG Albersdorf-Prebuch/Großsteinbach II: Manuel Maier, Felix Mayer, Rene Krenn, Moritz Käfer, Kevin Lechthaler, Simon Oswald, Illya Yarema, Leon Andreas Berger, Manuel Kulmer, Christian Edlinger (K), Uros Stojkovic



Ersatzspieler: Luca Markus Rechling, Sven Reichstamm, Manfred Seidl, Rene Gragger, Nico Raminger, Christoph Karl Hütter



Trainer: Dominik Prettenhofer Bericht Florian Kober Foto SV Nitscha

1. Klasse Ost B: SV Nitscha – SG Albersdorf-Prebuch / Großsteinbach II, 2:0 (0:0)

93 Andre Taucher 2:0

75 Andre Taucher 1:0

