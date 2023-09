USK Puch bei Weiz verteidigt die Tabellenführung - 4:1 gegen St.Ruprecht

Details Samstag, 02. September 2023 23:42

In einem hoch erwarteten Derby der 1. Klasse Ost B trafen der SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab II und der USK Raiffeisen Puch bei Weiz aufeinander. Die Teams wurden von ihren Trainern Markus Pieber (St. Ruprecht/Raab II) und Thomas Gruber (Puch) offensiv eingestellt. Das Spiel wurde von Schiedsrichter Kurt Duschek geleitet und rund 150 Zuschauer verfolgten das Aufeinandertreffen bei sommerlichen Temperaturen. Am Ende gewann der Gastgeber mit 4:2.

Der aktuelle Kader des USK Puch - bisher hat man alle Spiele gewonnen

Zur Pause führte der Tabellenführer mit 3:1

Puch ging als Favorit in die Partie, da sie bisher alle ihre Spiele gewonnen hatten, während die Gäste St. Ruprecht/Raab II mit fünf Punkten auf dem neunten Tabellenplatz standen. Schon zu Beginn des Spiels gelang St. Ruprecht/Raab II ein frühes Tor durch Jan Pregartner, als sie in der ersten Minute mit 1:0 in Führung gingen.

Obwohl Puch früh in Rückstand geriet, schien es, als würde sie sich davon nicht beeindrucken lassen, während die Gäste geduldig auf ihre Chancen lauerten. Puch hatte in der 23. Minute eine ausgezeichnete Chance, den Ausgleich zu erzielen, als Tödling alleine vor dem Tor auftauchte, den Ball jedoch nicht sauber verarbeiten konnte und der Nachschuss von Jaritz am Tor vorbeiging.

In der 24. Minute gelang Puch der Ausgleich, als Heinz Peter Posch nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung aus der Distanz traf. Man verfolgte im Apfelstadion das Spiel mit großer Spannung und etwa 150 Zuschauer waren gekommen, um die Partie zu sehen.In der 29. Minute drehte Puch das Spiel vollständig, als Tödling den Ball nach einem Kopfball von Schlemmer ins Tor schoss. Die Pucher hatten das Spiel nun im Griff, obwohl die Gäste mehr Ballbesitz hatten.

In der 43. Minute erhöhte Puch auf 3:1, als Martin Tödling mit einem scharfen Schuss abschloss und der Torwart den Ball unglücklich ins eigene Tor lenkte. Die Gäste bemühten sich weiterhin um den Anschlusstreffer. Die erste Halbzeit endete mit einem Pausenstand von 3:1.

Nach 67 Minuten war dann alles entschieden

In der zweiten Halbzeit startete St. Ruprecht/Raab II energisch und hatte einige gute Chancen, den Anschlusstreffer zu erzielen. In der 67. Minute erzielte Heinz Peter Posch sein zweites Tor des Spiels und brachte Puch mit 4:1 in Führung.

Die Partie blieb äußerst fair geführt, ohne Karten, trotz der Intensität des Derbys. In der 80. Minute gelang St. Ruprecht/Raab II ein weiterer Treffer, doch es war zu spät, um das Spiel noch zu drehen. Puch behielt die Kontrolle und konnte den Sieg mit 4:2 nach Hause bringen. Das Derby zwischen Puch und St. Ruprecht/Raab II bot den Zuschauern eine spannende Partie bei sommerlichen Temperaturen und sorgte für beste Unterhaltung.

Mit diesem Sieg bleibt Puch weiterhin ungeschlagen und führt die Tabelle an, während die Gäste auf dem neunten Platz verharren.

Puch bei Weiz ist mit zwölf Punkten aus vier Partien ungeschlagen in die Saison gestartet. St. Ruprecht/Raab II führt mit fünf Punkten die zweite Tabellenhälfte an.

Nächster Prüfstein für USK Raiffeisen Puch bei Weiz ist SV Nitscha (Samstag, 16:00 Uhr). St. Ruprecht/R. II misst sich am selben Tag mit Ultras SV Ratten (14:45 Uhr).

Puch b. Weiz: Kevin Pascal Höfler - Michael Zorn, Michael Darnhofer, Bernhard Posch (K) - Armin Tödling, David Berger, Markus Hutter, Martin Tödling - Christoph Fuchs, Christoph Jaritz, Christian Schlemmer



Ersatzspieler: Michael Karl Wohlmuth, Julian Hollaus, Heinz Peter Posch, Andreas Kampmüller, Roman Mussbacher, Stefan Franz Haider



Trainer: Thomas Gruber

St. Ruprecht/R.: Günther Wikony - Lukas Schinnerl, Thomas Flechl, Nico Strasser (K), Martin Weber, Luca Pregartner, Lukas Flechl - Alesio Zhupani, Jan Pregartner, Lukas Neubauer, Benjamin Tahiri -



Ersatzspieler: Dominik Wikony, Johannes Meyer, Simon Wiedner, Fabian Leiner, Sebastian Zapf, Matthias Deutsch



Trainer: Markus Pieber Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost B: USK Raiffeisen Puch bei Weiz – St. Ruprecht/R. II, 4:2 (3:1)

80 Lukas Neubauer 4:2

69 Heinz Peter Posch 4:1

44 Martin Toedling 3:1

29 Martin Toedling 2:1

24 Heinz Peter Posch 1:1

1 Jan Pregartner 0:1

