Juric schießt SV Ratten mit fünf Toren zum Heimsieg

Details Samstag, 30. September 2023 23:41

In einem spektakulären Fußballspiel zeigte der Ultras SV Ratten eine beeindruckende Leistung und besiegte die Gäste von Pischelsdorf II mit 7:2. Die Partie begann vielversprechend und entwickelte sich zu einem wahren Torfestival. Damit wurde SV Ratten der Favoritenrolle vollends gerecht.

Zur Pause führte das Team von Trainer Gesslbauer mit 3:0

Schon in den ersten 10 Minuten zeigten die Gastgeber, dass sie gewillt waren, das Spiel zu dominieren. Ratten hatte in dieser Phase des Spiels bereits drei gute Möglichkeiten, während Pischelsdorf II offensiv noch nicht in Erscheinung trat.

In der 11. Minute brachte Srdan Juric die 170 Fans auf den Rängen zum Jubeln, als er nach einem Eckball mit einem wuchtigen Kopfball ins linke untere Eck das 1:0 für Ratten erzielte.

Pech hatte die Heimmannschaft in der 19. Minute, als sie zum zweiten Mal innerhalb weniger Minuten die Außenstange traf. Doch Ratten ließ nicht nach und erhöhte in der 21. Minute auf 2:0. Srdan Juric spielte einen herrlichen Stanglpass zu Manfred Prinz, der die Gelegenheit eiskalt nutzte.

In der 36. Minute baute Ratten seinen Vorsprung weiter aus. Manfred Prinz nutzte eine Unsicherheit des Pischelsdorf-Torwarts, legte quer auf Srdan Juric, der den Abwehrspieler der Gäste aussteigen ließ und ins leere Tor einschob. Der 3:0-Pausenstand war zu diesem Zeitpunkt hochverdient.

Die erste Halbzeit endete mit dieser klaren Führung für Ratten.

Torfestival in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel ging es in gleicher Manier weiter. In der 48. Minute erhöhte Srdan Juric mit einem Kopfball auf 4:0. Kurz darauf, in der 51. Minute, schickte Markus Ziegerhofer per Freistoß erneut Srdan Juric in den Lauf, der zum 5:0 einköpfelte.

Srdan Juric war an diesem Tag in überragender Form und erzielte in der 55. Minute seinen fünften Treffer, nachdem er einen Fehler der Defensive ausnutzte.

Pischelsdorf II konnte in der 57. Minute auf der Anzeigetafel antworten und erzielte ihr erstes Tor zum 6:1.

Ratten baute seinen Vorsprung weiter aus, als Tadej Kotnik in der 69. Minute sich von fünf Gegenspielern vorbeischlängelte und das Runde ins rechte Eck schob, zum 7:1.

Pischelsdorf II gelang in der 79. Minute ein weiterer Treffer, und das Spiel endete schließlich mit 7:2.

Das Spiel war geprägt von einer beeindruckenden Vorstellung des Ultras SV Ratten, das die Zuschauer mit einem regelrechten Torfestival begeisterte und sich verdient den Sieg sicherte. Mit dieser Leistung ist Ratten ein ernstzunehmender Kandidat in der Liga und wird weiterhin für Furore sorgen.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Bei SV Ratten präsentierte einerseits sich die Abwehr angesichts 19 Gegentreffer immer wieder wackelig. Andererseits traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (33). Ratten machte im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang drei. Die Saison von Ultras SV Ratten verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von fünf Siegen, einem Remis und nur zwei Niederlagen klar belegt. Die letzten Resultate von SV Ratten konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Pischelsdorf II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste holten auswärts bisher nur zwei Zähler. Die Sorgen von Pischelsdorf II sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Die Defensive von Pischelsdorf II muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 25-mal war dies der Fall. Mit einem von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat Pischelsdorf II noch Luft nach oben.

Ratten stellt sich am Samstag (15:00 Uhr) bei USK Raiffeisen Puch bei Weiz vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Pischelsdorf II die Zweitvertretung von SG Hartberg-Umg. / St.Johann.i.H.

SV Tischlerei Berger Ratten: Rene Breitegger, Markus Ziegerhofer, Manfred Prinz, Srdan Juric, Tadej Kotnik, Andreas Geßlbauer, Waldemas Kowalski, Marco Sebastian Pillhofer (K), Mitja Repas, Manuel Prinz, Christian Zink



Ersatzspieler: Thomas Simml, Gabriel Winkler, Andrii Ivanov, Dominik Glatz, Kilian Jungwirt



Trainer: Patrick Gesslbauer

Pischelsdorf: Manfred Adelmann, Matthias Schloffer, Sebastian Güsser, Fabian Schlenner, Lorenz Berger, Alexander Manuel Windhaber, Jakob Berger (K), Fabian Pflanzl, Fabian Andreas Peinsipp, Elmin Sakanovic, Samuel Kajtazovic



Ersatzspieler: Willibald Winkelbauer, Marcel Mayer, Raphael Wilfling, Philipp Tobisch



Trainer: Sebastian Peinsipp Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost B: Ultras SV Ratten – Pischelsdorf II, 7:2 (3:0)

83 Samuel Kajtazovic 7:2

74 Tadej Kotnik 7:1

61 Sebastian Guesser 6:1

59 Srdan Juric 6:0

54 Srdan Juric 5:0

51 Srdan Juric 4:0

37 Srdan Juric 3:0

22 Manfred Prinz 2:0

12 Srdan Juric 1:0

