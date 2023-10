Souveräner Erfolg für die Reserve aus Anger

Details Samstag, 07. Oktober 2023 18:27

Mit 3:6 verlor die Reserve von St. Ruprecht/Raab am Samstag deutlich gegen die Zweitvertretung von Anger. Anger II ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen St. Ruprecht II einen klaren Erfolg. Die Zuschauer sahen ein wahres Offensivspektakel mit neun Toren.

Peinsipp Truppe zündet in der ersten Halbzeit ein Feuerwerk

Anger II erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf in der dritten Minute zur frühen Führung durch Bernd Toedling. Bereits in der elften Minute erhöhte Michael Fabschitz den Vorsprung der Gäste. Für ruhige Verhältnisse sorgte Anger II, als man das 3:0 besorgte (15.). Mit dem 4:0 schien die Partie bereits in der 35. Minute nach einem Weitschuss von Stefan Toedling mit Anger II einen sicheren Sieger zu haben.

Die Heimmannschaft hatte nun zwei gute Möglichkeiten, konnte daraus jedoch kein Tor erzielen. Anger gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel.

Nach der Pause fielen weitere Treffer in St.Ruprecht

Lukas Schinnerl schoss die Kugel per Elfmeter zum 1:4 für St. Ruprecht über die Linie (48.). Mit dem 5:1 durch Stefan Payerl für Anger war das Spiel dann aber endgültig entschieden (55.). Für das 2:5 von St. Ruprecht zeichnete Lukas Neubauer verantwortlich (58.), ebenso mit einem Penalty. Für das 6:2 von Anger II sorgte Fabschitz, der in Minute 69 zur Stelle war. In der 88. Minute brachte Simon Wiedner das Netz für St. Ruprecht zum Zappeln.

Nach diesem neunten Tor im Spiel war dann aber endgültig Schluss. MIt dem Abpfiff siegte Anger II gegen die Gastgeber.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Nach der Schlappe fiel St. Ruprecht auf den siebentenden Tabellenplatz zurück. Zwei Siege, vier Remis und drei Niederlagen hat man momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für St. Ruprecht II, sodass man lediglich fünf Punkte holte.

Der Gast aus Anger II errang drei Zähler und weist als Tabellendritter nun insgesamt 19 Punkte auf. Anger II präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 33 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Anger II. Mit dem Sieg knüpfte man an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Anger II sechs Siege und ein Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte.

Während St. Ruprecht/R. II am kommenden Samstag SV Nitscha empfängt, bekommt es Anger II am selben Tag mit Ultras SV Ratten zu tun.

St. Ruprecht/R.: Dominik Wikony - Tobias Poeschl, Elias Noah Tlapak, Lukas Schinnerl, Thomas Flechl, Nico Strasser (K) - Alesio Zhupani, Lukas Neubauer, Philipp Rene Grabner, Benjamin Tahiri - Simon Erlacher



Ersatzspieler: Mateo Mikulcic, Marcel Zoehrer, Tobias Richard Mauthner, Fabian Leiner, Simon Wiedner



Trainer: Markus Pieber

Anger: Raphael Holzerbauer - Stefan Tödling, Gerhard Sallegger, Lukas Heiling, Philip Kothgasser - Florian Hutter, Jan Straussberger, Michael Fabschitz (K), Stefan Payerl, Simon Hoefler - Bernd Toedling



Ersatzspieler: Mattias Fetz, Gregor Raith, Maximilian Pirkopf, Dominik Nistor, Dominik Ilzer-Wachmann, Dominik Graf



Trainer: Gerald Peinsipp Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost B: St. Ruprecht/R. II – Anger II, 3:6 (0:4)

88 Simon Wiedner 3:6

69 Michael Fabschitz 2:6

58 Lukas Neubauer 2:5

55 Stefan Payerl 1:5

48 Lukas Schinnerl 1:4

35 Stefan Toedling 0:4

15 Bernd Toedling 0:3

11 Michael Fabschitz 0:2

3 Bernd Toedling 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.