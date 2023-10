Souveräner Erfolg bei Oberes Feistritztal II - Puch gewinnt 4:1

Details Samstag, 28. Oktober 2023 17:13

Die Reserve von FC Oberes Feistritztal steckte gegen USK Raiffeisen Puch bei Weiz eine deutliche 1:4-Niederlage ein. Auf dem Papier ging USK Puch bei Weiz als Favorit ins Spiel gegen Oberes Feistritztal II – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Puch bei Weiz spielt eine tolle Hinrunde und hat Chancen auf den Herbstmeistertitel

Mock trifft für die Gastgeber, dann dreht Schlemmer das Spiel

In den ersten Minuten kamen beide Teams zu ersten Gelegenheiten. Man ging es also offensiv an. Nach zwölf Minuten rettete die Stange die Gäste vor einem Rückstand. Das 1:0 durch Manuel Mock in der 20. Minute brachte FC Oberes Feistritztal II vermeintlich auf die Siegerstraße.

Christian Schlemmer schockte das Heimteam und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Puch bei Weiz (23./32.). Zunächst nach einem Eckball, bei zweiten Tor mit einem Freistoss. Die Gäste hatten nun mehr Spielanteile.

Zur Pause behielt USK Raiffeisen Puch bei Weiz die Nase knapp vorn.

Reisinger macht kurz vor Schluss den Deckel drauf

Nach der Pause bleib das Spiel beider Teams offensiv und gab weitere Möglichkeiten auf beiden Seiten. Heinz Peter Posch trug sich in der 66. Spielminute in die Torschützenliste ein.

Tor, Toor, Tooor für USK Raiffeisen Puch bei Weiz zum 1:3 Kontertor und Posch schiebt den Ball dem Tormann durch die Hosenträger marcoderler, Ticker-Reporter

Nun hatte die Gruber Truppe das Spiel endgültig im Griff. Daniel Reisinger war es, der kurz vor Ultimo das 4:1 besorgte und USK Puch bei Weiz inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (88.).

Tor, Toor, Tooor für USK Raiffeisen Puch bei Weiz zum 1:4 Freistoß tödling führt aus Daniel Reisinger aus dem Hinterhalt mit Klasse Schuss, der passt, was für ein Einstand marcoderler, Ticker-Reporter

Zum Schluss feierte Puch bei Weiz einen dreifachen Punktgewinn gegen Oberes Feistritztal II.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

FC Oberes Feistritztal II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage behält man vorläufig den fünften Tabellenplatz bei. Sechs Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat die Reserve momentan auf dem Konto. Oberes Feistritztal II baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

USK Raiffeisen Puch bei Weiz übernimmt nach dem errungenen Dreieram Freitagabend die Tabellenführung der 1. Klasse Ost B. Die Saison des Gasts verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von zehn Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage klar belegt. Das Team erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Am kommenden Samstag trifft FC Oberes Feistritztal II auf Ultras SV Ratten, Puch bei Weiz spielt am selben Tag gegen die Zweitvertretung von St. Ruprecht/R.

FC Oberes Feistritztal II: Andreas Breitegger - Florian Allmer (K), Manuel Grabenbauer, Simon Dornhofer, Thomas Kern - Mario Ochsenhofer, Felix Geßlbauer, Manuel Mock, Stefan Winkler, Lukas Pöttler - Bastian Kandlbauer



Ersatzspieler: Simon Gaulhofer, Arthur Hutter, Thomas Sallegger, Florian Rinner, Elias Hirt, Heinz Felber



Trainer: Lukas Wurm

Puch b. Weiz: Kevin Pascal Höfler - Michael Zorn, Michael Darnhofer, Bernhard Posch (K) - Armin Tödling, Heinz Peter Posch, Pascal Graf, Stefan Franz Haider, Martin Tödling - Daniel Unger, Christian Schlemmer



Ersatzspieler: Roman Mussbacher, Patrick Reiter, Christoph Fuchs, Andreas Kampmüller, Manuel Thomas Rock, Daniel Reisinger



Trainer: Thomas Gruber Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost B: FC Oberes Feistritztal II – USK Raiffeisen Puch bei Weiz, 1:4 (1:2)

88 Daniel Reisinger 1:4

66 Heinz Peter Posch 1:3

32 Christian Schlemmer 1:2

23 Christian Schlemmer 1:1

20 Manuel Mock 1:0

