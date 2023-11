Almenland II überrollt die Hartberg/St.Johann Reserve

Details Samstag, 04. November 2023 23:30

Die Reserve von SG Hartberg-Umgebung / St.Johann blieb gegen die Zweitvertretung von FC Almenland United chancenlos und kassierte eine herbe 1:5-Klatsche. An der Favoritenstellung ließ FC Almenland II keine Zweifel aufkommen und trug einen klaren Sieg davon.

Wer soll die junge Mannschaft von Almenland stoppen?

Nach einer Stunde führte der Gast mit 3:0

Christoph Mandl stellte die Weichen für FC Almenland United II auf Sieg, als er in Minute 18 per Elfmeter mit dem 1:0 zur Stelle war. Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung der Gäste in die Kabine.

Mandl schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (51.). Michael Mandl vollendete zum dritten Tagestreffer in der 63. Spielminute nach einem Eckball. Der vierte Streich von FC Almenland II war Kevin Glettler vorbehalten (72.) - das Tor fiel ebenfalls nach einem Corner.

Ehrentreffer und am Ende stand es 5:1 für den Tabellenführer

In der Schlussphase gelang SG Hartberg-Umg. / St.Johann.i.H. II noch der Ehrentreffer durch einen Penalty (79.). Bastian Pichler war es, der kurz vor Ultimo das 5:1 mit einem direkt verwandelten Eckball besorgte und FC Almenland United II inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (93.).

Ein starker Auftritt ermöglichte dem Tabellenprimus am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Hartberg-Umg./St.Johann.i.H. II. - auch dank der ausgezeichneten Ausbeute nach Standards.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Die deutliche Niederlage verschärft die Situation von SG Hartberg-Umg. / St.Johann.i.H. II immens. Im Angriff weist das Heimteam deutliche Schwächen auf, was die nur 18 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Das Team musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da man insgesamt auch nur vier Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Man baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Wer soll FC Almenland II noch stoppen? FC Almenland United II verbuchte die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 1. Klasse Ost B weiter an. Mit nur zwölf Gegentoren stellt FC Almenland II die sicherste Abwehr der Liga. Die Mannschaft sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und eine Niederlage dazu. Seit elf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, die Kreutzer-Truppe zu besiegen.

Nächster Prüfstein für Hartberg-Umg./St.Johann.i.H. II ist FC Oberes Feistritztal II (Samstag, 16:00 Uhr). FC Almenland United II misst sich am selben Tag mit Anger II (14:00 Uhr).

St. Johann/H.: Raphael Riegler, Christian Freitag, Marcel Gmeiner (K), Dominik Kernbichler, Matteo Koch, Josua Oprea, Lukas Glößl, Manuel Allmer, Sven Bauer, Maximilian Resch, Alexander Konrad



Ersatzspieler: Christoph Goger, Fabian Ermeier, Sebastian Sommer, Sebastian Bruckner, Christoph Dorn, Andreas Kober



Trainer: Christoph Wukits

FC Almenland United II: Lukas Tödtling - Kevin Glettler, Lukas Hütter, Michael Mandl, Johannes Möstl, Bastian Elias Heider - David Hechtl, Samuel Stockner, Martin Lackner, Christoph Mandl (K), Kilian Zoehrer -



Ersatzspieler: Fabian Leitner, Andre Auer, Bastian Pichler, Paul Kletzenbauer, Dominik Maric, Daniel Mandl



Trainer: Patrick Kreutzer Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost B: SG Hartberg-Umg. / St.Johann.i.H. II – FC Almenland United II, 1:5 (0:1)

93 Bastian Pichler 1:5

79 Alexander Konrad 1:4

72 Kevin Glettler 0:4

63 Michael Mandl 0:3

51 Christoph Mandl 0:2

18 Christoph Mandl 0:1

