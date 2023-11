USK Puch bei Weiz glückt nur der Ehrentreffer - Debakel in Nitscha

Details Samstag, 11. November 2023 17:38

Mit einem enttäuschenden 1:5 unterlag USK Raiffeisen Puch bei Weiz gegen SV Nitscha. Nitscha hat mit dem Sieg über USK Puch bei Weiz einen Coup gelandet. Die ersten beiden Tore fielen durch Eigentore der Gäste.

Der SV Nitscha spielte eine erfolgreiche Herbstrunde und überwintert auf dem 4.Tabellenplatz

Zwei Eigentore binnen drei Minuten sieht man auch nicht oft

Der Tabellenzweite legte in dieser Partie auf tiefem Boden mit viel Engagement los und kam bereits in der 3.Minute zur ersten guten Gelegenheit. Es ging in der Anfangsphase munter hin und her - nach fünf Minuten konnte Sascha Scholz den Ball aus kurzer Distanz nicht zur Führung für die Gastgeber unterbringen. Christian Schlemmer vergab dann wenige Augenblicke für die Gäste aussichtsreich.

Die 200 Zuschauer erlebten mit, wie Michael Darnhofer das falsche Tor „anvisierte“ und seinen eigenen Torhüter überwand. In der 14. Minute lenkte dann Christian Schlemmer nach einem Corner den Ball zugunsten von SV Nitscha ins eigene Netz. Puch hatte nun zwei weitere gute Gelegenheiten, das nächste Tor fiel dann aber erneut für die Gastgeber.

Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (43.) schoss Martin Sailer einen weiteren Treffer für die Gastgeber. Nitscha dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine.

Puch trifft die Stange - Nitscha erneut ins Tor und am Ende wurde es deutlich

Für das 4:0 von SV Nitscha sorgte Jakob Weitzl, der in Minute 63 mit der ersten Chance in der zweiten Hälfte zur Stelle war. Maximilian Scholz legte in der 77. Minute zum 5:0 für Nitscha nach. In der Schlussphase gelang Pascal Graf noch der Ehrentreffer nach einem Eckball für Puch bei Weiz (80.). Am Ende kam SV Nitscha gegen die Gäste zu einem verdienten Sieg.

So steht es um die beiden Teams - nun geht es in die Winterpause

Nitscha geht mit nun 23 Zählern auf Platz vier in die Winterpause. SV Nitscha verbuchte insgesamt sieben Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen. Durch den klaren Erfolg über USK Raiffeisen Puch bei Weiz ist Nitscha weiter im Aufwind.

Trotz der überraschenden Pleite bleibt USK Puch bei Weiz in der Tabelle stabil. Die gute Bilanz von Puch bei Weiz hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte USK Raiffeisen Puch bei Weiz bisher elf Siege, ein Remis und zwei Niederlagen. USK Puch bei Weiz baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

VCR Sauer Dach Nitscha: Jan Hajduk - David Daniel Riesner, David Konrad, Florian Kückmeier, Lukas Lichtenegger - Jakob Weitzl, Cristian-Sebastian Popa, Martin Sailer (K), Igor Nikolic - Sascha Scholz, Martin Schanes



Ersatzspieler: Andre Taucher, Armin Pieber, Manuel Schaffer, Jonathan Glatz, Maximilian Scholz, Slavisa Rakic



Trainer: Michael Gruber

Puch b. Weiz: Kevin Pascal Höfler - Michael Zorn, Michael Darnhofer, Bernhard Posch (K) - Armin Tödling, Pascal Graf, Heinz Peter Posch, Stefan Franz Haider, Martin Tödling - Christoph Jaritz, Christian Schlemmer



Ersatzspieler: Lukas Schremser, Daniel Unger, Christoph Fuchs, Andreas Kampmüller, Manuel Thomas Rock, Roman Mussbacher



Trainer: Thomas Gruber Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost B: SV Nitscha – USK Raiffeisen Puch bei Weiz, 5:1 (3:0)

80 Pascal Graf 5:1

77 Maximilian Scholz 5:0

63 Jakob Weitzl 4:0

43 Martin Sailer 3:0

14 Eigentor durch Christian Schlemmer 2:0

11 Eigentor durch Michael Darnhofer 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.