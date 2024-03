Armin und Martin Tödling bezwingen Stefan und Bernd Tödling - Puch gewinnt gegen Anger

Details Samstag, 30. März 2024 21:03

USK Raiffeisen Puch bei Weiz trug gegen die Reserve von Anger einen knappen 1:0-Erfolg davon. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für USK Puch bei Weiz. Für beide Mannschaften war beim 1:1 im Hinspiel punktmäßig der gleiche Ertrag herausgesprungen. Im Duell der beiden Teams mit den insgesamt vier Tödlings sahen die Zuschauer am Karsamstag eine rassige Partie.

Derbysieger Puch bei Weiz - man feierte am Karsamstag

Führung für Puch - schön war das Tor nicht, aber das Osterei war im Nest

Beide Teams gingen offensiv in Spiel und so hatten die Gastgeber bereits nach fünf Minuten eine erste Großchance. Kurze Zeit später rettete Keeper Höfler sein Team, als er mit dem Fuß vor einem Gästespieler rettete. Es ging munter weiter:

Riesenchance Schlemmer umkurvt den Goalie - hat das leere Tor vor sich, schießt den Ball zum Entsetzen aller Spieler und Zuseher an die Stange marcoderler, Ticker-Reporter

Für das erste Tor sorgte dann Christoph Fuchs. In der 26. Minute traf der Spieler von Puch bei Weiz ins Schwarze. Irgendwie gelangte der Ball vorbei an Keeper Wilfling - kein sensationelles Tor, eher Marke "rein gewurstelt". Den Heimischen war das egal - man führte. Schlemmer traf erneut die Stange - aber auch die Gäste hatten ihre Möglichkeiten.

Dann war erst einmal Pause - die zweite Halbzeit flachte etwas ab

Nach der Rückkehr aus der Kabine fielen keine weiteren Tore; so reichte dem Gastgeber der 1:0-Halbzeitstand für den dreifachen Punktgewinn. Schlemmmer und Posch hatten nach Wiederbeginn gute weitere Chancen - aber auch Anger drängte auf den Ausgleich und man konnte sich aus Sicht des Gastgebers beim Keeper bedanken, dass es beim Heimsieg blieb.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Das Konto von USK Raiffeisen Puch bei Weiz zählt mittlerweile 41 Punkte. Damit steht USK Puch auf einem starken zweiten Platz. Die Angriffsreihe von Puch bei Weiz lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 46 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Nur zweimal gab man sich bisher geschlagen. Das Team ist seit drei Spielen unbezwungen.

Trotz der Niederlage belegt Anger II weiterhin den vierten Tabellenplatz. Die vergangenen Spiele waren für den Gast nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits vier Begegnungen zurück.

Nächster Prüfstein für Puch bei Weiz ist SV Tischlerei Berger Ratten (Samstag, 16:00 Uhr). Anger II misst sich am selben Tag mit der Zweitvertretung von St. Ruprecht/R. (14:00 Uhr).

Stimme zum Spiel

Stefan Zisser - SV Puch

"Nach dem Unentschieden letzte Woche wollten wir heute unbedingt den Derbysieg! Anger 2 verlangte uns heute alles ab!

Aber am Ende haben wir einen 1:0 Derbysieg im Tödling- Duell ( 4 Tödlings von Beginn an am Platz) verdient geholt!

Jetzt heißts Kräfte sammeln und nächste Woche ab nach Ratten! Bin heute richtig stolz auf meine Jungs!"

Aufstellungen Puch b. Weiz: Kevin Pascal Höfler - Michael Darnhofer, Bernhard Posch (K) - Armin Tödling, Stefan Franz Haider, Daniel Unger, Heinz Peter Posch, Markus Hutter, Martin Tödling - Christoph Fuchs, Christian Schlemmer



Ersatzspieler: Lukas Schremser, Michael Zorn, Patrick Reiter, Michael Karl Wohlmuth, Jakob Plech, David Berger



Trainer: Stefan Zisser

Anger: Tobias Wilfling - Stefan Tödling (K), Gerhard Sallegger, Lukas Heiling, Jonas Kohl - Mattias Fetz, Maximilian Gruber, Simon Höfler - Bernd Tödling, Dominik Graf, Mario Holzerbauer



Ersatzspieler: Raphael Holzerbauer, Stefan Sallegger, Gregor Raith, Dominik Ilzer-Wachmann, Florian Pirkopf, Felix Kulmer



Trainer: Gerald Peinsipp Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost B: USK Raiffeisen Puch bei Weiz – Anger II, 1:0 (1:0)

26 Christoph Fuchs 1:0

