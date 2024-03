Pischelsdorf Reserve holt einen Punkt bei Puch - Heimmannschaft trifft viermal Aluminium

Details Montag, 25. März 2024 22:26

Gegen die Zweitvertretung von Pischelsdorf musste sich USK Raiffeisen Puch bei Weiz am Samstag mit einer 1:1-Punkteteilung begnügen. Pischelsdorf II stellte sich einer schweren Aufgabe und konnte schließlich erhobenen Hauptes vom Feld gehen. Das Hinspiel bei den Gästen hatte USK Puch bei Weiz schlussendlich mit 4:2 gewonnen.

Mittlerweile traf das Team aus Puch 45 mal in das gegnerische Tor - am Wochende verhinderte die Latte weitere Treffer

Bis zur Pause traf Pischelsdorf einmal das Tor, Puch dreimal Aluminium

USK Puch ging das Spiel offensiv an und traf in der Anfangsphase zweimal die Latte. Im Laufe der 1. Halbzeit übernahm der Gast zunehmend das Kommando und kam seinerseits zu seinen Möglichkeiten. Nach 23 Minuten sah man dann die Gefährlichkeit der Auswärtsmannschaft beim Corner - da konnte die Abwehr von Puch mit vereinten Kräften noch retten. Drei Minuten später war es dann so weit: Puch bei Weiz musste den Treffer zum 1:0 hinnehmen (26.) - nach einem Standard war Tobias Haubenhofer erfolgreich und so führte der Gast.

Puch wachte nun wieder auf und traf zum drittenmal das Aluminium des Gästeteams. Bis der Schiedsrichter den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr.

Es wurde ungemütlich im Apfelstadion - der Wind kam auf und der Gastgeber glich aus

Die Heimmannschaft kam motiviert aus der Kabine - fand gleich eine Chance nach einem Corner vor, die nächste Chance brachte dann aber den Erfolg. Heinz Peter Posch witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für USK Raiffeisen Puch bei Weiz ein (48.).

Tor, Toor, Tooor für USK Raiffeisen Puch bei Weiz zum 1:1 Ausgleich in Apfelsadion - gute Kombination zwischen Posch und Fuchs und dann umkurvt Posch eiskalt den Tormann und schiebt alleine ein. Kevin Schrank, Ticker-Reporter

Es folgten Großchancen für Puch, die aber allesamt nicht genutzt werden konnten. Auch der tapfere Gast hatte nach einer Stunde eine tolle Möglichkeite zur Führung, aber auch die brachte nichts ein. Puch traf dann noch einmal Aluminium - es sollte einfach nicht sein an diesem Tag.

Im Endeffekt kann Pischelsdorf gut Leben mit dem Punkt und Puch nicht so gut. Die Hausherren hatten zum Schluss 4 mal die Latte getroffen und noch einige gute Gelegenheiten ausgelassen. Bis zum nächsten Mal wenn es wieder in der so genannten Kreisliga zur Sache geht. Kevin Schrank, Ticker-Reporter

Letzten Endes wurde im Aufeinandertreffen von USK Puch bei Weiz mit Pischelsdorf II kein Sieger ermittelt.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Das Konto von Puch bei Weiz zählt mittlerweile 38 Punkte. Damit stehen die Gastgeber auf einem starken zweiten Platz. Mit 45 geschossenen Toren gehört USK Raiffeisen Puch bei Weiz offensiv zur Crème de la Crème der 1. Klasse Ost B. Nur zweimal gab man sich bisher geschlagen. Das Team befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Pischelsdorf II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Das Team bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz neun. Man verbuchte insgesamt einen Sieg, fünf Remis und zehn Niederlagen. In den letzten Partien hatte das Team aber kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus - mit diesem Achtungserfolg kann man jedoch sicherlich mit Optimismus in die nächsten Trainingstage gehen.

Während USK Raiffeisen Puch bei Weiz am kommenden Samstag die Reserve von Anger empfängt, bekommt es Pischelsdorf II am selben Tag mit Ultras SV Ratten zu tun.

Stimme zum Spiel

Stefan Zisser - SV Puch

"Wir sind hoch motiviert ins Spiel gestartet und hatten nach einer Minute eine 100% Chance, die leider nicht verwertet wurde!

Haben danach noch einige Chancen liegen gelassen und den Gegner stark gemacht und sind dann durch einen abgefälschten Freistoß 0:1 in Rückstand geraten.

Wir haben dann aber wieder stark begonnen in der zweiten Halbzeit, aber leider vier Alutreffer gehabt und noch 2-3 weitere Chancen nicht verwertet! Alles in allem muss ich sagen: Es war ein gerechtes Unentschieden, da auch die 2er von Pischelsdorf ihre Chancen vorfand!"

Aufstellungen Puch b. Weiz: Kevin Pascal Höfler - Michael Zorn, Michael Darnhofer, Bernhard Posch (K) - Armin Tödling, Stefan Franz Haider, Heinz Peter Posch, David Berger, Martin Tödling - Christoph Fuchs, Christoph Jaritz



Ersatzspieler: Daniel Unger, Bastian Matzhold, Julian Hollaus, Michael Karl Wohlmuth, Jakob Plech, Pascal Graf



Trainer: Stefan Zisser

Pischelsdorf: Manfred Adelmann - Matthias Schloffer, Philipp Tobisch, Jakob Berger (K), Fabian Andreas Peinsipp - Lukas Adelmann, Niklas Köck, Sebastian Güsser, Alexander Manuel Windhaber - Fabian Schlenner, Tobias Haubenhofer



Ersatzspieler: Raphael Wilfling, Lorenz Berger, Fabian Pflanzl, Thomas Hofer



Trainer: Sebastian Peinsipp Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost B: USK Raiffeisen Puch bei Weiz – Pischelsdorf II, 1:1 (0:1)

48 Heinz Peter Posch 1:1

26 Tobias Haubenhofer 0:1

