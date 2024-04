Albersdorf /Großsteinbach II beendet die Negativserie - 4:0 Sieg am Ostermontag

Details Montag, 01. April 2024 20:13

Mit 0:4 verlor die Reserve von SG Hartberg-Umgebung St.Johann am Montag deutlich gegen die Zweitvertretung von SG Albersdorf-Prebuch / Großsteinbach. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich die Heimmannschaft als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Das Hinspiel im Herbstfand nach umkämpften 90 Minuten mit Hartberg-Umg./St.Johann.i.H. II einen knappen 3:2-Sieger.

Schnelle Führung nach wenigen Minuten - Albersdorf noch mit dem 2:0 vor der Pause

SG Albersdorf-Prebuch / Großsteinbach II erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf in der vierten Minute zur frühen Führung, Manfred Seidl traf aus größerer Entfernung mit einem satten Schuß zum 1:0 für die Gastgeber.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff (45.) baute Markus Ehrenreich die Führung des Schlusslichts aus.

Kurz vor der Halbzeit das 2:0 für Albersdorf. Der gegnerische Goalie wollte den Ball fangen, das gelang ihm leider nicht und somit brauchte die Nr57 nur mehr einzuschieben. Manni0011, Ticker-Reporter

Parierter Elfmeter und am Ende ein klarer Heimsieg

Mit der Führung für die Heimmannschaft ging es in die Kabine. Nach dem Wechsel suchten die Gäste ihr Glück mit einem offensiven Spiel und bekamen in der Folge einen Elfmeter zugesprochen. Kapitän Paar konnte die Möglichkeit nicht nutzen und stellte mit seinem Penalty Keeper Maier vor nur ein kleineres Problem. Es blieb beim 2:0 und danach war die Luft raus für die Gäste. Man versuchte weiterhin Spielanteile zu erhöhen - es fielen aber einfach keine Treffer für die Gastmannschaft.

Für das 3:0 von Albersdorf-Prebuch/Großsteinbach II sorgte Manuel Kulmer, der in Minute 72 mit einem platzierten Freistoß zur Stelle war. Albersdorf SG baute den Vorsprung in der 88. Minute durch den eingewechselten Hütter auf 4:0 aus. Das war dann auch der Endstand in dieser Partie am Ostermontag vor über 150 Zuschauern.

Schlussendlich verbuchte SG Albersdorf-Prebuch / Großsteinbach II gegen SG Hartberg-Umg. / St.Johann.i.H. II einen überzeugenden Heimerfolg.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Albersdorf-Prebuch/Großsteinbach II bessert seine eher Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt einen Sieg, ein Unentschieden und 15 Pleiten. Nur einmal ging SG Albersdorf-Prebuch / Großsteinbach II in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld - eben am Ostermontag!

Da Hartberg-Umg./St.Johann.i.H. II insgesamt auch nur vier Siege und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten momentan auch eher düster. Die vergangenen Spiele waren für das Team nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits fünf Begegnungen zurück.

Albersdorf-Prebuch/Großsteinbach II tritt am Samstag, den 06.04.2024, um 15:00 Uhr, bei FC Almenland United II an. Einen Tag später (17:15 Uhr) empfängt Hartberg-Umg./St.Johann.i.H. II Pischelsdorf II.

Stimmen zum Spiel

Dominik Prettenhofer - Trainer Albersdorf -Großsteinbach

"Spielerisch war es ein Match auf Augenhöhe, wobei teilweise die Gäste sogar mehr Momente hatten, aber der Einsatzwille und Kampfgeist in jedem Zweikampf hat uns auf die Siegerstraße gebracht. Das ganze Team hat trotz der vielen Niederlagen heute immer an einen Sieg geglaubt und hat sich mit schönen Toren Gott sei Dank einmal belohnt."

Kapitän Manuel Kulmer - Albersdorf

"Wir haben heute über 90 Minuten gezeigt was mit Kampfgeist und Wille möglich ist. Entscheidend war mit Sicherheit der gehaltene Elfmeter von unserem Goalie Manuel Maier beim Stand von 2:0.

Ich bin sehr stolz auf die ganze Mannschaft."

Aufstellungen:

SG Albersdorf-Prebuch/Großsteinbach II: Manuel Maier - Tobias Christoph Plank, Jonas Schaun, Manuel Kulmer (K), Christian Edlinger - Luca Markus Rechling, Felix Mayer, Manfred Seidl, Philipp Fritz - Jorge Lucas Silva Soares, Markus Ehrenreich



Ersatzspieler: Sven Reichstamm, Timo Christian Sindlgruber, Simon Oswald, Rilind Syla, Christoph Karl Hütter



Trainer: Dominik Prettenhofer

St. Johann/H.: Raphael Riegler, Kevin Buswald, Maurizio Dietrich, Dominik Kernbichler, Marcel Mogg, Christian Freitag, Christoph Dorn, Elvis Mehmeti, Stefan Paar (K), Maximilian Resch, Alexander Konrad



Ersatzspieler: Finn Pascal Heschl, Martin Putz, Fabian Kernbichler, Sebastian Bruckner, Lukas Glößl



Trainer: Ewald Frey Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost B: SG Albersdorf-Prebuch / Großsteinbach II – SG Hartberg-Umg. / St.Johann.i.H. II, 4:0 (2:0)

88 Christoph Karl Huetter 4:0

72 Manuel Kulmer 3:0

45 Markus Ehrenreich 2:0

4 Manfred Seidl 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.