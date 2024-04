USK Puch bei Weiz triumphiert - Ratten verliert mit 1:3

Details Samstag, 06. April 2024 22:55

Für SV Tischlerei Berger Ratten gab es gegen USK Raiffeisen Puch bei Weiz, an deren Ende eine 1:3-Niederlage stand, nichts zu holen. USK Puch bei Weiz hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen. Das Hinspiel hatte der Gast durch ein 2:0 für sich entschieden.

Man feierte den Sieg und bleibt weiterhin im Aufstiegskampf

Christian Schlemmer eröffnete mit seinem 14. Saisontor die Torgala

Zunächst neutralisierten sich die beiden Teams weitgehend und die großen Möglichkeiten vor den Toren waren Mangelware. Der Gastgeber kam jedoch satbiler in die Partie und forderter Puch in der ersten halben Stunde. Nun forcierte der Aufstiegsaspirant das Tempo und kam zu ersten Torchancen.

Verletzungsbedingter Wechsel bei SV Ratten.Aus dem Spiel: (11) Prinz Manfred Neu im Spiel: (13) Doppelreiter Matthias Dominik Glatz, Ticker-Reporter

Christian Schlemmer markierte vor 100 Zuschauern die Führung für Puch bei Weiz (41.). Die Pausenführung von USK Raiffeisen Puch bei Weiz fiel knapp aus - noch war nichts entschieden.

2:0 nach einer Stunde, aber Ratten gab nie auf

Nun hatte der Gast ein leichtes spielerisches Übergewicht und erzielte in der Folge einen weiteren Treffer: In der 61. Minute erhöhte Christoph Fuchs auf 2:0 für USK Puch bei Weiz. Der Gastgeber zeigte sich davon jedoch nur kurz geschockt und drängte auf den Anschlusstreffer.

Andrii Ivanov witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:2 für SV Ratten ein (77.). Nun wurde es noch einmal spannend.

Es wird nochmal spannend. Ratten derzeit am Drücker Dominik Glatz, Ticker-Reporter

Schlemmer stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff mit seinem 15.Treffer den Stand von 3:1 für Puch bei Weiz her (86.). Nun war der Drops gelutscht, die Punkte gingen nach Puch. Am Schluss gewann USK Raiffeisen Puch bei Weiz gegen SV Tischlerei Berger Ratten mit 3:1.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Mit der Offensive der Gastgeber musste in dieser Saison jeder rechnen, denn nach den bisherigen 18 Spielen war SV Tischlerei Berger Ratten mit 49 Treffern vorm gegnerischen Tor sehr erfolgreich. Mit der Leistung der letzten Spiele wird SV Tischlerei Berger Ratten allerdings alles andere als zufrieden sein. Drei Punkte aus fünf Partien lautet die jüngste Bilanz.

Über weite Strecken der Saison zeigte USK Puch bei Weiz große Qualität. Dass die Offensive von Puch bei Weiz zu den besten der Liga gehört, zeigte man auch im letzten Spiel. Damit kommt man ebenfalls auf insgesamt 49 Treffer. Für USK Puch bei Weiz lief in dieser Spielzeit bisher nahezu alles nach Plan, wie die Statistik von 14 Siegen, zwei Remis und nur zwei Pleiten eindrucksvoll aufzeigt. Das Team erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Am kommenden Samstag trifft SV Ratten auf die Reserve von Anger, USK Raiffeisen Puch bei Weiz spielt am selben Tag gegen die Zweitvertretung von SG Hartberg-Umg. / St.Johann.i.H.

Stimme zum Spiel

Stefan Zisser - Trainer Puch

"Nachdem wir in den ersten 10-20 Minuten Schwierigkeiten hatten ins Spiel zu kommen, hatten wir Ratten dann super im Griff! Alles in allem war das für mich ein verdienter Sieg, Gratulation an die Mannschaft!"

Aufstellungen: SV Tischlerei Berger Ratten: Thomas Simml, Markus Ziegerhofer, Andrii Ivanov, Srdan Juric, Manfred Prinz, Andreas Geßlbauer, Waldemas Kowalski, Marco Sebastian Pillhofer, Mitja Repas, Manuel Prinz (K), Viktor Emanuel Koinegg



Ersatzspieler: Lucian Balac, Gabriel Winkler, Christian Kogler, Matthias Doppelreiter



Trainer: Patrick Gesslbauer

Puch b. Weiz: Kevin Pascal Höfler - Michael Darnhofer, Bernhard Posch (K) - Armin Tödling, Stefan Franz Haider, Daniel Unger, Heinz Peter Posch, Martin Tödling - Christoph Fuchs, Christoph Jaritz, Christian Schlemmer



Ersatzspieler: Michael Zorn, Patrick Reiter, Michael Karl Wohlmuth, Jakob Plech, Julian Hollaus, Markus Hutter



Trainer: Stefan Zisser Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost B: SV Tischlerei Berger Ratten – USK Raiffeisen Puch bei Weiz, 1:3 (0:1)

86 Christian Schlemmer 1:3

77 Andrii Ivanov 1:2

61 Christoph Fuchs 0:2

41 Christian Schlemmer 0:1

