Serie prolongiert: Tieschen fährt auch in Riegersburg die volle Punkteanzahl ein

Mit 0:2 verlor die SU Riegersburg/Vulkanland am vergangenen Freitag zu Hause gegen den SVU RB Tieschen. Dabei gelang es den Gästen die Favoritenrolle zu erfüllen und drei weitere Punkte gutzuschreiben. Tieschen gelang mit neun Punkten damit der perfekte Start. Riegersburg hat zwar tapfer gekämpft, schlussendlich aber fehlte doch ein Stück, um anschreiben zu können.

Miha Kokol trifft zweimal für Tieschen

Riegersburg, mit drei Punkten am Konto, hat es auf der Agenda stehen, die Gäste mehr als nur zu ärgern. Was dann keine einfache Aufgabe darstellt. Denn die Kavcic-Truppe ist mit zwei Siegen hervorragend in die neue Saison gestartet. In der ersten halben Stunde kann sich der Gastgeber auch teuer verkaufen. Dann aber gelingt es Tormacher Miha Kokol zweimal einzunetzen. In der 30. und 39. Minute schnürt der 31-jährige Slowene einen Doppelpack und bringt Tieschen damit mit 0:2 voran. Was den Gästen dann nachfolgend klarerweise in die Karten spielt.

Für Riegersburg gibt es nichts zu erben

Diesen Zweitore-Vorsprung gibt Tieschen dann im zweiten Durchgang nicht mehr aus der Hand. Die Markon-Mannen werfen zwar noch einmal alles in die Waagschale. Es sollte aber nur zu Teilerfolgen reichen. Der große Durchbruch in Form eines Treffers war trotz heftiger Bemühungen nicht dabei. Was auch daran liegt, dass es Tieschen hervorragend versteht, die 2:0-Führung erfolgreich zu verwalten. Bei etwas mehr Nachdruck wäre durchaus auch das dritte Tor möglich gewesen. Spielendstand aber 0:2 - Tieschen fährt den dritten Sieg ein und bleibt damit auf der Erfolgsstraße.

Stimme zum Spiel:

Gerhard Gschaar, Obmann Tieschen:

"Trotz einiger verletzter Leistungsträger ist der Saisonstart hervorragend gelungen. Jetzt gilt es weiter dran zu bleiben. Die wirklichen Gradmesser kommen erst. Da wird es sich weisen, ob wir schon bereit dafür sind, ganz vorne mitzumischen."

1. Klasse Süd: SU Riegersburg/Vulkanland – SVU RB Tieschen, 0:2 (0:2)

30 Miha Kokol 0:1

39 Miha Kokol 0:2

by: Ligaportal/Roo

