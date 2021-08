Favorit setzt sich durch: Erwartungsgemäßer Radkersburg-Sieg in Riegersburg

Details Montag, 30. August 2021 14:09

Durch ein 3:0 holt sich der FC Bad Radkersburg drei Punkte bei der SU Riegersburg/Vulkanland. Was dann auch erwartet werden kann. Denn die Bad Radkersburger sind auch diesmal wieder der Top-Favorit in der Liga. Der Blick auf die Kaderliste bestätigt, dass man zurecht viel vor hat mit diesem Team. Die Riegersburger werden wohl mit der unteren Tabellenhälfte Vorlieb nehmen müssen.

Bad Radkersburg kontrolliert das Spiel

Den Gästen gelingt es die Favoritenrolle zu erfüllen und in Riegersburg drei Punkte gutzuschreiben. Die Marinic-Truppe ist nun einmal der ausgewiesene Favorit in der Liga. In der Startphase gelingt es dem Gastgeber noch, sich teuer zu verkaufen. Aber mit Fortdauer des Spiels übernimmt dann mehr und mehr das spielstarke Bad Radkersburg das Kommando. In der 20. Minute zappelt die Murmel erstmalig im Tornetz. Blaz Govedic kann sich dabei mit dem 0:1 in die Schützenliste eintragen. Was die Sache für die Markon-Schützlinge noch ein Stück weit schwerer macht. Denn nun ist "Plan B fällig". Der beinhaltet, mehr für die Offensive zu tun. Die dadurch enstehende Freiräume wissen die Gäste dann zu nützen. 38. Minute: Robin Mass besorgt den 0:2-Halbzeitstand.

Riegersburg steht auf verlorenen Posten

Am Spielcharakter sollte sich auch im zweiten Durchgang nichts Gravierendes ändern. Der Tabellenführer kann weiter nach Belieben schalten und walten, während die Hausherren nur am reagieren anstatt am agieren sind. Der spielerische Unterschied ist doch frappant. Aber man muss dem Platzherrn zugestehen, in den Grundfesten lange Zeit solide zu stehen. Es hat auch voll und ganz den Anschein, dass der zweite Abschnitt mit einem 0:0 endet. Aber in der Schlussphase kommt es doch noch zu einem Tor. 85. Minute: Anej Meznaric nützt die Gunst der Stunde und markiert den 0:3-Spielendstand. Bad Radkersburg ist damit die einzige Mannschaft in der 1. Klasse Süd, die noch beim Punktemaximum hält.

Stimme zum Spiel:

Gerald Gollmann, Sektionsleiter Bad Radkersburg:

"Mit den vier Siegen befinden wir uns voll im Plansoll. Unser Anspruch ist es, in Bälde Gebietsligaluft zu schnuppern. Derzeit fehlen uns desöfteren Leistungsträger. Aber mit einem breit aufgestellten Kader lässt sich das sehr gut kompensieren."

1. Klasse Süd: SU Riegersburg/Vulkanland – FC Bad Radkersburg, 0:3 (0:2)

20 Blaz Govedic 0:1

38 Robin Mass 0:2

85 Anej Meznaric 0:3

by: Ligaportal/Roo

