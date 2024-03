SVU Tieschen auch im neuen Jahr erfolgreich! Dem Nachzügler USV Hatzendorf gelingt keine Überraschung!

Details Sonntag, 17. März 2024 21:22

Die Ausgangslage vor dieser Partie in der 1.Klasse Süd war eindeutig, der überlegene Herbstmeister und Favorit aus Tieschen empfing auf heimischen Rasen den Vorletzten. Der USV Hatzendorf hatte bereits im ersten Saisonduell nicht viel zu jubeln, verlor damals zu Hause mit 1:5. Viel besser sollte es auch dieses Mal nicht laufen, Tieschen war erneut überlegen und siegte mit 4:1.

Blitzstart und Doppelschlag vor der Pause

Es dauerte keine fünf Minuten, da zappelte der Ball bereits das erste Mal im Netz der Gäste. Eine Klobasa-Flanke konnte von der Hatzendorfer Hintermannschaft nicht entschärft werden, Kolar nutzte dies sofort aus und schloss ins kurze Eck zur Führung ab. Der perfekte Start für den Tabellenführer, der es in weiterer Folge aber versäumte, das Ergebnis komfortabler zu gestalten, Hatzendorf wehrte sich allerdings auch mit Bravour. Doch zum psychologisch perfekten Zeitpunkt gelang der Doppelschlag - erst war wieder Kolar nach einem schönen Solo erfolgreich (44.) und gleich darauf (45+2.) stellte Urdl die Weichen auf Sieg.

Souveräne Hausherren behalten die drei Zähler im eigenen Stadion

Der USV Hatzendorf gab auch nach dem Seitenwechsel nicht auf, gefährlich wurde zu Beginn allerdings wieder der SVU Tieschen. Ein Freistoß aus sehr spitzem Winkel findet den Weg ins Hatzendorfer Gehäuse - Krasniqi darf sich feiern lassen. Letzte Zweifel an einen Heimerfolg waren damit beseitigt und so schaltete die Sundl-Truppe ein paar Gänge zurück. Den Ehrentreffer und Schlusspunkt setzte Hatzendorf-Joker Groß in der Nachspielzeit nach einem Corner - an der Niederlage änderte dieser Treffer allerdings nichts mehr.

So steht es um die beiden Teams

Der SVU Tieschen bleibt weiterhin das Maß aller Dinge in der 1.Klasse Süd. 14 Siege aus 15 Partien, eine beeindruckende Statistik. Darüber hinaus stellt man mit 58 geschossenen, sowie nur acht bekommenen Toren, den gefährlichsten Angriff und die stabilste Defensive. Bereits früh in der Saison darf man sich ernsthafte Gedanken für einen möglichen Aufstieg machen.

Der USV Hatzendorf kann von derartigen Werten in dieser Saison nur träumen. Drei Siege und ein Remis, stehen elf Niederlagen gegenüber. 26 geschossene Tore wirken durchaus solide, doch in der Defensive zeigt man sich zu oft nachlässig - 45 Gegentreffer beweisen das.

Doch bereits nächste Woche darf sich die Niederl-Truppe neu beweisen, man trifft am Samstag (15 Uhr) im Derby zu Hause auf SU Riegersburg. Am selben Tag (16 Uhr) kämpft der SVU Tieschen auswärts gegen die Zweitbesetzung des USV St. Anna um weitere Punkte.

Stimmen zum Spiel

Franz Niederl, Trainer Hatzendorf:

„Natürlich wussten wir von unserer Außenseiterrolle, trotzdem hielten wir sehr gut gegen eine qualitativ starke und sehr offensive Mannschaft dagegen. Leider mussten vor der Pause einen Doppelschlag verkraften. In Halbzeit zwei besiegelte ein wunderschönes Freistoßtor das vermeintliche Endergebnis. Aber unserem Michael Groß gelang schlussendlich der Ehrentreffer. In Summe geht der Sieg des USV Tieschen vollkommen in Ordnung. Unser Fokus liegt nun kommendes Wochenende vollkommen aufs Grazbach Derby gegen Riegersburg.“

1. Klasse Süd: SVU RB Tieschen – USV Raiffeisen WM Hatzendorf, 4:1 (3:0)

91 Michael Gross 4:1

52 Samir Krasniqi 4:0

47 Sebastian Urdl 3:0

44 Matija Kolar 2:0

4 Matija Kolar 1:0

Aufstellungen:

SVU Tieschen: Klemen Zupet, Jan Klobasa, Jernej Pelcl, Borut Uhan (K), Tobias Fortmüller, Samir Krasniqi, Dionard Shabani, Dukagjin Shabani, Luka Zalokar, Sebastian Urdl, Matija Kolar

Ersatz: Simon Weghofer, Valmir Maxhuni, Markus Fortmüller, Matthias Hatzl, Oliver Frankl, Laks Friedl

Trainer: Alois Sundl

USV Hatzendorf: Ernst Wolf, Bessam Cetin, Matthias Becker, Borut Roposa, Maximilian Descovich-Jentsch, Primoz Slekovec, Zan Kocuvan, Florian Lipp, Gerald Kern (K), Manuel Lösch, Marc-Andre Siegl

Ersatz: Dominique Neuherz, Michael Groß, Mario Zöhrer, Alexander Manninger, Yusuf Cetin, Dominik Seidl

Trainer: Franz Niederl

