Erneutes Debakel für Petersdorf II - St. Anna II in Geberlaune

Petersdorf II erlebte einen desaströsen Start ins neue Fußballjahr, nachdem sie sich nach 17 aufeinanderfolgenden Niederlagen in Folge erneut geschlagen geben mussten. Diesmal war es eine vernichtende 0:4-Niederlage gegen die Reserve von USV St. Anna/A., die ihnen den Boden unter den Füßen wegzog. Die Favoritenrolle wurde USV RB Pflegerbau St. Anna am Aigen II vollends gerecht, und das Spiel entpuppte sich als Albtraum für die Petersdorfer.

Endrit Dvorani markierte einen Doppelpack

Die Spannung stieg, als Endrit Dvorani mit einem blitzschnellen Doppelpack kurz vor der Halbzeitpause (43./45.) die Petersdorfer schockte und die Gäste in Führung brachte. Mit einem 2:0-Rückstand ging Petersdorf in die Pause. Doch das war noch nicht das Ende ihrer Leiden. Felix Hoger erhöhte in der 74. Minute auf 3:0 für USV RB Pflegerbau St. Anna am Aigen II, und Kevin Kink schlug nur zwei Minuten später erneut zu, um das 4:0 zu besiegeln. Ein souveräner Auftritt der USV St. Anna/A. II ermöglichte ihnen einen klaren und ungefährdeten Sieg gegen Petersdorf II.

Petersdorf II, das Schlusslicht der Liga, konnte erneut keinen Punkt ergattern und kassierte bisher die meisten Gegentore in der 1. Klasse Süd – insgesamt 69 Treffer. Die Defensivleistung lässt weiterhin stark zu wünschen übrig und Petersdorf II stellt somit weiterhin die schwächste Abwehr der Liga dar.

Statistik der Teams

Auf der anderen Seite verbesserte sich USV RB Pflegerbau St. Anna am Aigen II mit 21 Punkten auf den siebten Tabellenplatz. USV St. Anna/A. II konnte mit diesem Sieg ihre eher mäßige Bilanz aufbessern und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, drei Unentschieden und acht Niederlagen.

Das nächste Spiel verspricht weiterhin Spannung: Petersdorf II trifft auf SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II, während USV St. Anna/A. II am selben Tag gegen SU Riegersburg/Vulkanland antritt. Es bleibt abzuwarten, ob Petersdorf II ihre Defensivschwächen überwinden kann und ob USV St. Anna/A. II ihren Siegeszug fortsetzen wird.

Stimme zum Spiel:

Bekim Suka, Trainer St. Anna II:

"Nach dem Führungstreffer knapp vor der Halbzeit, sind wir dann immer besser ins Spiel gekommen. Der Sieg war hochverdient."

1. Klasse Süd: Petersdorf II – USV RB Pflegerbau St. Anna am Aigen II, 0:4 (0:2)

76 Kevin Kink 0:4

74 Felix Hoger 0:3

45 Endrit Dvorani 0:2

43 Endrit Dvorani 0:1

Aufstellungen:

Petersdorf II: Ledion Tafilaj - Sasa Dretar, Christian Kniewallner (K) - Aldon Tafilaj, Drilan Tafilaj, Hadi Moqdad, Adil Jammouli, Emir Karamujic, Erjonit Jakupi, Rok Gruskovnjak - Alexander Ettinger



Ersatzspieler: Arian Suka, Lukas Veit, Alexander Peter Stangl



Trainer: Ludwig Schützenhofer

USV RB Pflegerbau St. Anna am Aigen II: Elias Pfeiler - Jan Šoštarec, Uros Bodanec, Christoph Pendl, Matthias Gingl, Felix Hoger, Kevin Kink (K) - Nico Hackl, Marco Urbanitsch - Tobias Frankl, Marcel Legenstein



Ersatzspieler: Fabian Hödl, Marcel Dieter Potzinger, Endrit Dvorani, Nico Weiß, David Lambrecht



Trainer: Bekim Suka

