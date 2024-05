Remis im Derby-Kracher: St. Anna/A. II und Meister Tieschen trennen sich 2:2

Details Sonntag, 26. Mai 2024 12:20

In einem packenden Derby der 1. Klasse Süd trafen der USV RB Pflegerbau St. Anna am Aigen II und der SVU RB Tieschen aufeinander. In einer geladenen Partie, die mit einem 2:2-Unentschieden endete, zeigten beide Teams eine kämpferische Leistung, die die Zuschauer bis zur letzten Minute in Atem hielt.

Frühe Führung und Dominanz von USV St. Anna/A. II

Der Beginn des Spiels gehörte eindeutig den Hausherren. Schon in der 14. Minute zeigte Tobias Frankl seine Präzision und brachte die Hausherren mit einem traumhaften Distanzkracher mit 1:0 in Führung. Die Motivation des Teams war unübersehbar und wurde nur sieben Minuten später weiter belohnt. Endrit Dvorani erhöhte auf 2:0, nachdem er sich in einer hektischen Szene durchsetzen konnte und den Ball über die Linie drückte (21.). Wenig später entschied der Unparteiische auf Elfmeter für St. Anna, die Riesenchance die Partie vorzeitig zu entscheiden, doch der Ball verfehlte sein Ziel, es blieb beim 2:0.

Zum psychologisch perfekten Zeitpunkt kam dann auch Tieschen im Spiel an. Sebastian Urdl konnte auf 2:1 verkürzen (43.). Wenig später gab es die wohlverdiente Pause in diesem heißen Derby.





Tieschen schlägt zurück

Der Treffer kurz vor der Pause gab den Gästen sichtlich Auftrieb. Die ersten Minuten nach dem Seitenwechsel gehörten größtenteils den Gästen, die nun mehr Druck ausübten und die Abwehr von St. Anna/A. II herausforderten. In der 51. Minute war es dann Luka Zalokar, der nach einer präzisen Flanke von Klobasa per Kopf den Ausgleich zum 2:2 markierte. Der Kopfball ins lange Eck ließ dem Torhüter der Heimmannschaft keine Chance.

Im Laufe des Spiels verstärkten beide Mannschaften ihre Bemühungen, den Siegtreffer zu erzielen, doch trotz einiger Torchancen blieb es beim Unentschieden. Die letzten Minuten zeigten noch einmal das ganze Engagement beider Teams, doch ein weiterer Treffer sollte nicht mehr fallen. Das Spiel endete mit einem gerechten 2:2-Unentschieden, was die Leistungen beider Mannschaften widerspiegelt.

Die Hausherren dürfen nach der gezeigten Leistung durchaus stolz auf sich sein, auch wenn an diesem Nachmittag mehr drinnen gewesen wäre. Die Jungs aus St. Anna fügten dem Meister den erst dritten(!) Punktverlust der Saison zu. Tieschen wird aufgrund des Spielverlaufs recht zufrieden mit dem Punkt sein, der Meistertitel ist ohnehin schon lange gesichert.

Nächsten Sonntag (17 Uhr) gastiert St. Anna II in Petersdorf II - zeitgleich reist Tieschen nach Riegersburg zum Spitzenspiel der 1. Klasse Süd.





Stimme zum Spiel

Bekim Suka, Trainer St. Anna II:

"Wir haben den Gegner bis kurz vor Schluss der ersten Halbzeit dominiert und mit 2 Toren geführt. Wir hätten noch höher führen können wenn wir den Elfmeter gemacht hätten und die zwei hundert prozentigen Torchancen genutzt hätten. Kurz vor der ersten Halbzeit bekommen wir das gegen Tor weil wir unkonzentriert waren. Zweite Halbzeit hat der Gegner mehr Druck ausgeübt und hat den Ausgleich gemacht. Danach sind wir nochmal gut ins Spiel gekommen und hätten die ein oder andere Torchance wieder nützen müssen. Im Großen und Ganzen waren wir dem Gegner taktisch und spielerisch überlegen.

Wir dürfen nicht vergessen wir haben gegen den Tabellenführer gespielt und es war schade, dass wir die drei Punkte nicht geholt haben weil die Jungs hätten sich das verdient. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft und wir sind auf einem sehr guten Weg mit dieser Manschaft was gutes für die Zukunft aufzubauen."

1. Klasse Süd: USV St. Anna/A. II : Tieschen - 2:2 (2:1)

51 Luka Zalokar 2:2

43 Sebastian Urdl 2:1

21 Endrit Dvorani 2:0

14 Tobias Frankl 1:0

Foto: SVT

Bericht: JN

