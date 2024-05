TuS Mureck entführt drei Punkte aus Breitenfeld

Details Samstag, 25. Mai 2024 20:58

Ein aufregender Fußballnachmittag in der 1. Klasse Süd endete mit einem 2:4 Sieg für die Gäste von TuS Mureck gegen SC Breitenfeld an der Rittschein. Trotz eines ausgeglichenen Halbzeitstands konnten sich die Gäste in der zweiten Hälfte durchsetzen und entführten drei Punkte aus Breitenfeld. Die bisherigen Saisonduelle waren sehr ausgeglichen, 1:0 für Mureck und 2:2 endeten die Aufeinandertreffen.

Es läuft für Mureck - der vierte Sieg in Serie





Vier Tore wurden fair verteilt - 2:2 zur Halbzeit

Der Anpfiff in Breitenfeld versprach von Beginn an eine spannende Begegnung. Beide Mannschaften zeigten von der ersten Minute an, dass sie entschlossen waren, den Sieg zu erringen. Den ersten Schritt dazu machte Breitenfelds Top-Torjäger Simon Kopinja in der 9. Minute, als er gekonnt zur 1:0-Führung einschob. Doch nur wenig später hatte der Favorit die perfekte Antwort - Jan Petek erzielte den umjubelten Ausgleich (18.).



Die Gäste blieben am Drücker und gingen durch Konstantin Radl ein erstes Mal in Führung (26.). Doch dieses Mal hatten die Hausherren die perfekte Antwort auf den Rückstand, Zoltan Kopacsi ließ das Tornetz zappeln und glich die Partie wieder aus (35.). Mit einem fairen 2:2 ging es nach 45 Minuten in die Kabinen.





Doppelpacker Radl stellt die Weichen auf Sieg

Nach der Pause kamen die Spieler von TuS Mureck mit erneuerter Energie auf das Feld. Radl, der bereits das 1:2 erzielte, gelang der Doppelpack nach 51 Minuten und schoss sein Team erneut in Front. Die Hausherren versuchten erneut auszugleichen, doch es kam ganz anders. Raffael Grabler im Dress der Gäste schob eiskalt zum 2:4 ein (66.). Damit waren die Hausherren gebrochen und erholten sich nicht.

Die Schlussminuten des Spiels kontrollierten die Gäste und ließen keine Zweifel am Ausgang des Spiels aufkommen. Mit dem Schlusspfiff bestätigte der Endstand von 2:4 den verdienten Sieg für die Gäste, die damit die Punkte in einem hart umkämpften Spiel sichern konnten.

Die Fans von TuS Mureck feierten den Auswärtssieg ihrer Mannschaft, während die Anhänger von SC Breitenfeld trotz der Niederlage ihre Mannschaft für ihre kämpferische Leistung würdigten.





Stimme zum Spiel

Michael Marx, Mureck:

"Es war ein sehr schweres Spiel. In Halbzeit eins ermöglichten wir dem Gegner durch zwei Stellungsfehler die Treffer, konnten aber auch deren Fehler ausnutzen und hätten mit mehr Toren in die Pause gehen können. Diese konnten wir dann Gott sei dank in Halbzeit zwei erzielen!"





Aufstellungen



Breitenfeld: Stefan Prehm - Christoph Paulitsch, Simon Feiertag, Florian Reisinger, Daniel Lipp - Niko Barbaric, Jan Andre Fuchs - Zoltan Kopacsi, Michael Heininger (K), Simon Kopinja, Michael Szukits



Ersatzspieler: Philipp Leopold, Mario Dusek, Florian Prehm, Michael Hödl



Trainer: David Pfeifer







Mureck: Martin Gschier, Lukas Flock, Raffael Grabler, Martin Neubauer, Thomas Flock, Marcel Zwillak, Konstantin Radl, Gerd Ringer (K), Felix Galler, Jan Petek, Lorenz Weiß



Ersatzspieler: Dominik Hanschek, Othmar Roth, Maximilian Gerhard Seemann, Lukas Haas, Alexander Gschier, Jakob Klanfar



Trainer: Thomas Flock



Foto: TuS Mureck

Bericht: JN

Details

