Mureck überrumpelt Tieschen - der Meister verliert deutlich mit 0:4

Details Sonntag, 09. Juni 2024 10:15

Der SVU Tieschen empfing in der 27. Runde der 1. Klasse Süd (STMK) den TUS Mureck und musste eine deutliche 0:4-Niederlage hinnehmen. Mureck zeigte sich effizient und nutzte nahezu jede Gelegenheit, während der Meister zwar engagiert spielte, jedoch letztlich zu harmlos blieb.

TuS Mureck: "Wir verabschieden uns von Tieschen und nehmen 3 großartige Punkte mit nach Hause."





Schnell, schneller, Mureck - Blitzstart der Gäste

Das Spiel begann mit einer kurzen Verzögerung, da SVU Tieschen vor Anpfiff eine Choreografie präsentierte. Doch kaum war der Anpfiff erfolgt, ging es bereits turbulent los. Nach nur wenigen Sekunden gelang Raffael Grabler das frühe 0:1 für TUS Mureck (1.). Direkt nach Ankick erhöhte Thomas Flock auf 0:2 (2.) - unfassbare Anfangssekunden in Tieschen. Der Meister wurde überrumpelt.

Der SVU Tieschen fand nur dann schwer ins Spiel, während Mureck durch schnelle Angriffe und gefährliche Standards immer wieder vor dem Tor der Gastgeber auftauchte. Tieschen versuchte, sich gegen die dominanten Gäste zu behaupten, fand jedoch kaum ein Mittel gegen die gut organisierte Defensive von Mureck.

Die Gäste gingen mit einer verdienten 2:0-Führung in die Halbzeitpause.





Mureck kann auch "spät" - Doppelter Roth lässt die Gäste feiern

Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild kaum. Mureck verteidigte leidenschaftlich und setzte Tieschen immer wieder unter Druck. In der 62. Minute hatte SVU Tieschen Pech, als ein Schuss an die Stange ging und somit eine gute Gelegenheit zum Anschlusstreffer ungenutzt blieb.

In der 81. Minute konnte Othmar Roth die Partie entscheiden -er erzielte das 0:3. Tieschen zeigte sich weiterhin bemüht, doch die Effizienz der Gäste machte den Unterschied. Mureck nutzte die Chancen, die sich ihnen boten, konsequent aus. Den Schlusspunkt setzte dann erneut Torjäger Roth, sein Doppelpack bedeutete das 0:4 (94.).

Mureck gewann dadurch überraschend hoch beim Meister Tieschen und sicherte sich den vierten Platz. Tieschen steht bekanntlich seit langer Zeit als Meister fest.

Die Hausherren kamen per "Meisterzug"





Aufstellungen

Tieschen: Klemen Zupet - Jan Klobasa, Simon Weghofer, Jernej Pelcl, Borut Uhan (K) - Markus Fortmüller, Tobias Fortmüller, Samir Krasniqi - Luka Zalokar, Sebastian Urdl, Matija Kolar

Ersatzspieler: Alex Sipek, Matthias Hatzl, Dionard Shabani, Oliver Frankl, Lukas Friedl, Dukagjin Shabani

Trainer: Alois Sundl





Mureck: Martin Gschier, Lukas Flock, Raffael Grabler, Martin Neubauer, Dominik Hanschek, Thomas Flock, Othmar Roth, Marcel Zwillak, Gerd Ringer (K), Konstantin Radl, Lorenz Weiß

Ersatzspieler: Mario Gollner, Maximilian Gerhard Seemann, Felix Galler, Jan Petek, Oliver Fuchs, Alexander Gschier

Trainer: Thomas Flock



Fotos: Mureck bzw. Tieschen

Bericht: JN





1. Klasse Süd: Tieschen : Mureck - 0:4 (0:2)

90 Othmar Roth 0:4

81 Othmar Roth 0:3

2 Thomas Flock 0:2

1 Raffael Grabler 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.