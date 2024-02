Landler Ärger über abgesagten Test: "SV Rottenmann hat im Februar scheinbar nicht mehr mit Schneefall gerechnet."

Details Samstag, 24. Februar 2024 20:04

Ist die Geschichte um den SV Rottenmann am Samstag um ein Kapitel reicher geworden, ohne dass der Verein selbst sportlich involviert war? Der FC Landl postete am Samstagvormittag ein zynisches Dankeschön, nachdem ein Testspiel zwischen den Landlern und dem WSV Liezen auf dem Kunstrasenplatz in Rottenmann aufgrund des Wintereinbruchs nicht stattfinden konnte. Warum zynisch? Die Absage erfolgte nach Meinung der Landler viel zu spät. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Die restlichen Testspiele am Samstag konnten dann übrigens wie terminisiert stattfinden

Der Ärger beim FC Landl ist groß. "Ein Hoch auf den SV Rottenmann, die 5cm Schnee nicht vom Platz brachten. Nach einer langen Reise Richtung Rottenmann kam plötzlich der Anruf. Scheinbar wurde Mitte Februar nicht mehr mit Schneefall gerechnet. Nach einer halben Stunde auf der Jet-Tankstelle wurde das Spiel endgültig gecancelt. Alles wurde versucht, jedoch wollte der Schnee von alleine nicht verschwinden."

Auch beim Spielpartner WSV Liezen ist man nicht gerade glücklich über die Absage. "Wir mussten zumindest nicht eine Stunde Anfahrt auf uns nehmen. Bitter ist es aber trotzdem", so Manuel Eingang, Sektionsleiter der Liezener. "Vor allem weil absehbar war, dass wir nicht spielen können, wenn es so schneit. Man hätte hier viel früher reagieren müssen und den Platz vom Schnee befreien müssen."

Beim SV Rottenmann, der den Platz von der Stadtgemeine gepachtet hat, sieht man das etwas anders. "Wir sind prinzipiell nur Pächter des Platzes. Die Räumung des Platzes ist nicht unser Ding", so Alexander Dörfler, seines Zeichens Chef des Klubs, der in letzter Zeit öfters und das nicht gerade mit positiven Meldungen in den Medien war. "Der einzige Fehler war, dass mich der Platzwart nicht früh genug informiert hat. Er hat aber ohnehin schon einen Rüffel kassiert", so Dörfler und hat eine Entschädigung für den Verein parat: "Ich möchte mich erstens für die entstandenen Unanehmlichkeiten entschuldigen. Zweitens würden wir den Vereinen auch aufgrund der Absage ein kostenloses Trainingsspiel am Kunstrasen ermöglichen."