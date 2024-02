TUS-Gröbming-Trainer Tokic: "Stolz, diese Jungs trainieren zu dürfen!"

Details Sonntag, 11. Februar 2024 17:41

Der TUS Gröbming beendete die Hinrunde in der steirischen Gebietsliga Enns auf dem achten Tabellenplatz. Der Klub fuhr 13 Punkte ein. Damit dürfte man wohl nicht zufrieden sein. LIGAPORTAL sprach nun mit dem Trainer Nikola Tokic. Wir wollten von ihm wissen, was gerade im Verein passiert und wie die Ziele für das Frühjahr ausschauen.

Die Gröbminger spielen eine durchwachsene Saison

LIGAPORTAL: Wie zufrieden bist du mit der Hinrunde?

Nikola Tokic: "Mit der Hinrunde bin ich persönlich nicht so zufrieden. Wir haben sehr gut angefangen, aber dann durch die Ausfälle (beruflich und Verletzungen) musste ich viele Spiele ohne mehrere Startelfspieler planen und durchziehen. Riesenlob an dieser Stelle an alle jungen Spieler, die diese Rolle übernehmen mussten. Aber auch an unsere Altherren, Thom, David und Rene, welche uns in dieser schwierigen Phase geholfen haben."

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte?

Nikola Tokic: "Für mich persönlich waren es gute Leistungen von unseren jungen Spielern."

LIGAPORTAL: Wie sehr hast du die Winterpause genossen?

Nikola Tokic: "Durch die Winterpause konnte ich mehr Zeit mit meiner Familie verbringen, das hat mir wieder neue Energie gegeben und ich freue mich schon auf das Frühjahr und viele spannende Spiele."

LIGAPORTAL: Wie haben sich die Spieler fitgehalten?

Nikola Tokic: "Ich lasse die Spieler in Ruhe, weil ich ganz genau weiß, dass meine Jungs selbstständig auf ihre Fitness schauen. Bin einfach stolz, diese Jungs trainieren zu dürfen.

LIGAPORTAL: Haben sich die Saisonziele durch den Herbst verändert?

Nikola Tokic: "Unser Ziel ist immer gleich. In der Liga mitspielen, junge Spieler weiterentwickeln, denn nur so können wir wachsen und uns dann neue Ziele setzen. Unser Projekt ist langfristig und da lassen wir uns nicht aus der Ruhe bringen."

LIGAPORTAL: Wie wichtig sind Onlineportale wie Ligaportal für den Amateurfußball?

Nikola Tokic: "Onlineportale sind in der heutigen Zeit sehr wichtig. An dieser Stelle möchte ich mich bei euch für eure Arbeit herzlich bedanken wünschen euch für die Zukunft alles erdenklich Gute."

LIGAPORTAL: Wie viele Punkte braucht es heuer für den Klassenerhalt bzw. den Meistertitel?

Nikola Tokic: "⁠Ich gehe immer von Spiel zu Spiel und mache mir diesbezüglich überhaupt keine Gedanken."

LIGAPORTAL: Hat es Transfers gegeben?

Nikola Tokic: "Manuel Ladreiter ist nach Irdning gegangen. Wir haben dadurch einen sehr wertvollen Spieler verloren. Ich wünsche dem Manuel alles Gute und hoffe dass er verletzungsfreie bleibt. Bei uns kommen 2 junge Spieler aus dem Nachwuchs dazu und sind im Frühjahr spielberechtigt. So können wir die Entwicklung von eigenen jungen Spielern weiter fortsetzen und das ist sehr erfreulich. Ich wünsche allen alles Gute für die Frühjahrssaison und freue mich auf viele spannende Spiele"

Foto: TUS Gröbming