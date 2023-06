Kantersieg gegen Ardning: Landl steht in der Relegation

Details Montag, 12. Juni 2023 22:20

Die Gäste kassierten zum Saisonabschluss eine 3:9-Klatsche gegen Landl. FC Landl hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatten die Gastgeber alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Im Hinspiel war Ardning bei der deutlichen 0:9-Pleite unter die Räder gekommen. Landl beendet die Saison damit als Zweiter und steht in der Relegation, wo man auf den Unterligaverein Pruggern trifft.

Niklas Stadlhofer brachte Landl in der 13. Spielminute in Führung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (44.) baute Fabian Auer die Führung von FC Landl aus. Mit der Führung für Landl ging es in die Halbzeitpause. Lukas Lindner brachte FC Landl in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (47.). In Topform präsentierte sich Jonas Rodlauer, der einen lupenreinen Hattrick markierte (52./56./58.) und Tus Ardning einen schweren Schlag versetzte. Jonas Rodlauer gelang ein Doppelpack (61./62.), mit dem er das Ergebnis auf 8:0 hochschraubte. Manuel Riegler versenkte den Ball in der 73. Minute im Netz von Landl. Moritz Rodlauer gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für FC Landl (88.). Am Ende kam Landl gegen Ardning zu einem verdienten Sieg.

FC Landl beendet die Saison mit Platz zwei knapp hinter den Aufstiegsrängen und kann selbstbewusst auf das kommende Fußballjahr schauen. Dass die Offensive von Landl zu den besten der Liga gehört, zeigte man auch im letzten Spiel. Damit kommt FC Landl auf insgesamt 78 Treffer. Nur zweimal gab sich FC Landl bisher geschlagen. Gegen Ende der Spielzeit trumpfte Landl nochmal groß auf und gewann die letzten sechs Spiele.

Mit 86 Gegentreffern stellte Tus Ardning die schlechteste Defensive der Liga. Ardning steht nach allen Spielen auf Platz acht und befindet sich damit im unteren Mittelfeld.

Gebietsliga Enns: FC Landl – Tus Ardning, 9:3 (2:0)

88 Moritz Rodlauer 9:3

84 Benjamin Rohrer 8:3

82 Sebastian Jamnig 8:2

73 Manuel Riegler 8:1

62 Jonas Rodlauer 8:0

61 Jonas Rodlauer 7:0

58 Jonas Rodlauer 6:0

56 Jonas Rodlauer 5:0

52 Jonas Rodlauer 4:0

47 Lukas Lindner 3:0

44 Fabian Auer 2:0

13 Niklas Stadlhofer 1:0

