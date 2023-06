Mission completed: Trieben überrollt Ramsau und feiert Meistertitel

Details Montag, 12. Juni 2023 22:10

SV Trieben spielte sich zum Saisonabschluss in einen wahren Rausch und schoss FC Ringhofer Energiesysteme Ramsau mit 8:1 ab. Trieben hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen. Die Kräfteverhältnisse im Hinspiel waren deutlich verteilt gewesen: Der Ligaprimus hatte einen klaren 4:1-Sieg gefeiert. Damit sichert sich Trieben den Meistertitel und steigt in die Unterliga Nord A auf.





Führung für Ramsau

Dabei beginnt das alles andere als nach Plan der Triebener. Für das erste Tor sorgte Fabian Bachler. In der elften Minute traf der Spieler von FC Ramsau ins Schwarze. Es sollte aber nicht lange dauern, ehe die Gastgeber ausgleichen. Die Gäste mussten den Treffer von Sebastian Blatt zum 1:1 hinnehmen (29.). Nach einem Solosprint von Julian Schöttl, der vom eigenen Strafraum in den gegenerischen sprintet und fünf Ramsauer aussteigen lässt legt er uneigennütz quer und Sebastian Blatt schiebt die Kugel über die Linie. Domenic Knefz brachte Ramsau per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 32. und 39. Minute vollstreckte. Mit der Führung für SV Trieben ging es in die Halbzeitpause.



Trieben dreht auf

Spielstark zeigte sich der Gastgeber, als Benjamin Zeiselberger (52.) und Marc Andre Riemelmoser (56.) innerhalb weniger Minuten für die Vorentscheidung sorgten. Gestocher im Strafraum, nachdem Kreuzbichler, Cosic und Horn am Tormann scheitern, kann der Kapitän nicht mehr zusehen und nimmt sich ein Herz und zieht einfach ab. Mit den Treffern zum 8:1 (70./84./85.) sicherte Knefz Trieben nicht nur den Sieg, sondern machte auch seinen Hattrick perfekt. Schlussendlich verbuchte SV Trieben gegen FC Ringhofer Energiesysteme Ramsau einen überzeugenden Heimerfolg.

Nach dem letzten Spiel der Saison kann Trieben die Sektkorken knallen lassen und den Meistertitel der Gebietsliga Enns feiern. Die Verteidigung von SV Trieben stellte viele Gegner vor eine große Herausforderung. Nur 26 Gegentreffer in der ganzen Saison sprechen eine deutliche Sprache. Nur einmal gab sich SV Trieben bisher geschlagen. Trieben scheint einfach niemand stoppen zu können. Rekordverdächtige 16 Siege in Serie stehen mittlerweile zu Buche.

Gegen Ende der Spielzeit weiß FC Ramsau die Abstiegsränge hinter sich.

Gebietsliga Enns: SV Trieben – FC Ringhofer Energiesysteme Ramsau, 8:1 (3:1)

85 Domenic Knefz 8:1

84 Domenic Knefz 7:1

70 Domenic Knefz 6:1

56 Marc Andre Riemelmoser 5:1

52 Benjamin Zeiselberger 4:1

39 Domenic Knefz 3:1

32 Domenic Knefz 2:1

29 Sebastian Blatt 1:1

11 Fabian Bachler 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei