St. Gallen unterliegt Ausseerland, holt aber 0:2 auf

Details Sonntag, 13. August 2023 21:32

Bei FC MAYRLIFE Ausseerland I gab es für SV St. Gallen nichts zu holen. Der Gast verlor das Spiel mit 2:4. Damit ist der Saisonstart des Unterliga-Absteigers geglückt. Trotzdem: Die St. Gallener gleichen zwischenzeitlich nach 0:2-Rückstand aus.

Blitzstart von Ausseerland

Die Gastgeber finden gut ins Spiel. Sofort setzt man den Gegner unter Druck. Ein Doppelpack brachte FC Ausseerland in eine komfortable Position: David Otter war gleich zweimal zur Stelle (19./24.). Damit ist für klare Fronten gesorgt. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert.

St. Gallen kommt zurück

Im zweiten Durchgang ist plötzlich wieder Spannung drin. St. Gallen schoss in der 55. Minute das Tor zum 1:2. In der 64. Minute gelang SV St. Gallen, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Leon Michael Hager. Wer hätte sich das gedacht? Dass Ausseerland in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Alexander Pushkin, der in der 71. Minute zur Stelle war. Philipp Wimmer versenkte die Kugel zum 4:2 für das Heimteam (85.). Mit dem Abpfiff war FC MAYRLIFE Ausseerland I der Start ins neue Fußballjahr geglückt.

Beide Mannschaften erwartet erst einmal eine mehrwöchige Spielpause. Weiter geht es für Ausseerland, wenn FC Hohenhaus Tenne Schladming Juniors am 26.08.2023 zu Gast ist. St. Gallen bestreitet das nächste Spiel am selben Tag bei Tus Ardning.

Jürgen Hofer (Funktionär Ausseerland): "Wir haben es uns selber unnötig schwer gemacht. Nach dem Ausgleich haben wir uns wieder gesammelt und einen Gang zugelegt und am Ende verdient gewonnen. Aber es war ein hartes Stück Arbeit gegen einen engagierten Gegner."

Gebietsliga Enns: FC MAYRLIFE Ausseerland I – SV St. Gallen, 4:2 (2:0)

85 Philipp Wimmer 4:2

71 Alexander Pushkin 3:2

64 Leon Michael Hager 2:2

55 Imre Biro 2:1

24 David Otter 2:0

19 David Otter 1:0

