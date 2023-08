Gröbming gewinnt Torfestival gegen Ausseerland

Details Sonntag, 20. August 2023 08:49

Gröbming und FC MAYRLIFE Ausseerland I lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. Dabei lagen die Ausseer von Trainer Petritsch zunächst in Führung, zogen letztlich aber den Kürzeren.





Führung für Ausseerland

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte David Otter sein Team in der 28. Minute. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Andreas Spanberger den Ausgleich (30.). In der 32. Minute erzielte Maximilian Grassegger das 2:1 für Tus Gröbming. Yannik Suchanek schoss für das Heimteam in der 36. Minute das dritte Tor. Mit der Führung für Gröbming ging es in die Halbzeitpause.

Gröbming legt nach

Das 4:1 für Tus Gröbming stellte Suchanek sicher. In der 60. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Eine starke Leistung zeigte Alexander Pomberger, der sich mit einem Doppelpack für FC Ausseerland beim Trainer empfahl (79./93.). Am Schluss gewann Gröbming gegen die Gäste.

Zum Abschluss der vergangenen Saison nahm Tus Gröbming mit 24 Punkten Platz sieben ein.

Durch diese Niederlage fällt Ausseerland in der Tabelle auf Platz drei zurück.

Gröbming machte im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang zwei.

Für FC MAYRLIFE Ausseerland I geht es am Samstag zu Hause gegen FC Hohenhaus Tenne Schladming Juniors weiter.

Gebietsliga Enns: Tus Gröbming – FC MAYRLIFE Ausseerland I, 4:3 (3:1)

93 Alexander Pomberger 4:3 79 Alexander Pomberger 4:2 60 Yannik Suchanek 4:1 36 Yannik Suchanek 3:1 32 Maximilian Grassegger 2:1 30 Andreas Spanberger 1:1 28 David Otter 0:1



