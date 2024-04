SW Lieboch und Trainer Rothschedl trennen sich mit sofortige Wirkung

Details Montag, 15. April 2024 21:18

Am Wochenende verlor SW Lieboch das Heimspiel gegen SV Murfeld mit 1:3 - dies war die sechste Niederlage in Folge. Das Ziel des Vereins ist es in der heurigen Saison einen gesicherten Mittelfeldplatz zu erreichen. Die erneute Niederlage hat zur Folge, dass der Verein heute bekannt gab, dass man im "allerbesten Einvernehmen die Zusammenarbeit sofort beende."

Nach fünf Jahren ist die Ära Rothschedl zu Ende

Der Vorstand bedankt sich auf der Facebook Seite beim scheidenden Trainer:

"Wir bedanken uns bei Wolfi für seinen unglaublichen Einsatz für den SV SW Lieboch, nicht nur als Trainer, sondern auch als verlässlicher, freundschaftlicher und hoch engagierter Funktionär. Wir schätzen Wolfgang als einzigartige Persönlichkeit, langjährigen Spieler und aufopfernden Trainer unserer Kampfmannschaft. Seine Offenheit in dieser schwierigen Situation, sein Selbstverständnis für Teamwork, Disziplin und Engagement beeindruckt uns sehr und spricht für sich."

Man möchte für das restliche Frühjahr neue Impulse setzen und wird in Kürze einen neuen Trainer vorstellen. Vor allem in der Defensivabteilung von SV Lieboch knirscht es gewaltig, weshalb Lieboch im Schlamassel steckt. Das Team kassierte zuletzt zu viele Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf zehn summiert. Ansonsten stehen noch sechs Siege und zwei Unentschieden in der Saisonbilanz. SV SW Lieboch verlor nach der sechsten Pleite weiter an Boden - nun möchte man die Kehrtwende schaffen.

Bericht Florian Kober

