Lieboch präsentiert neuen Trainer - Philipp Peitler wechselt zu den Schwarz Weißen

Am Anfang der Woche trennte sich der Gebietsligist vom langjährigen Trainer Wolfgang Rothschedl. Nun gab man bekannt, dass Philipp Peitler aus Gratkorn zu SW Lieboch wechselt.

Statement des Vereins

"Philipp Peitler kommt vom FC Gratkorn zu uns und war dort Trainer der Kampfmannschaft 2. In seiner Zeit in Gratkorn, aber auch schon davor, hat unser neuer Coach bewiesen, dass er Mannschaften gut entwickeln, motivieren und formen kann. Er gilt als sehr zielstrebig, legt großen Wert auf Disziplin und wird an der Linie zu hören sein."

Die aktuelle Situation des Gebietsligisten

Man möchte für das restliche Frühjahr neue Impulse setzen und hat nun einen neuen Trainer vorgestellt. Vor allem in der Defensivabteilung von SV Lieboch knirscht es gewaltig, weshalb Lieboch im Schlamassel steckt. Das Team kassierte zuletzt zu viele Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf zehn summiert. Ansonsten stehen noch sechs Siege und zwei Unentschieden in der Saisonbilanz. SV SW Lieboch verlor nach der sechsten Pleite weiter an Boden - nun möchte man die Kehrtwende schaffen.

