Erfolgslauf prolongiert: Übelbach heimst in Wundschuh drei Punkte ein

Details Samstag, 19. März 2022 03:16

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die Übelbach mit 1:0 gegen Wundschuh für sich entschied. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Im Hinspiel wurde USV Wundschuh mit 2:6 abgeschossen.

Wenig Höhepunkte im ersten Abschnitt

Man merkt es beiden Mannschaften an, dass es sich um das ersten Punktspiel im Frühjahr handelt. Beide Teams agieren bei diesem Verfolgerduell über weite Strecken der Partie sehr umständlich. Demzufolge sind die großen Aufreger auch absolute Mangelwaren. Das Sagen haben die beiden Abwehrformationen, die beiden einen sehr engagierten Eindruck hinterlassen. Im Spiel nach vorne mangelt es beiderseits an den nötigen Ideen. Demnach wird die Lücke im gegnerischen Abwehrkonstrukt auch nicht gefunden - Halbzeitstand: 0:0.

Kreshnik Cermjani tifft als einziger ins Schwarze

Am Spielchrarakter sollte sich im zweiten Durchgang nichts Wesentliches ändern. Doch einen gravierenden Unterschied gibt es doch: Der Vögl-Truppe gelingt es in der 53. Minute das einzige Mal an diesem Nachmittag, das Spielgerät in des Gegners Gehäuse unterzubringen, Kreshnik Cermjani kann sich dabei mit dem 0:1 in die Schützenliste eintragen. Diesen knappen Vorsprung wissen die Übelbacher dann geschickt zu verwalten bzw. gelingt es in weiterer Folge die Schotten dicht zu machen - Spielendstand: 0:1.

Nach 14 absolvierten Begegnungen nimmt USV Wundschuh den vierten Platz in der Tabelle ein. Die gute Bilanz des Heimteams hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Wundschuh bisher acht Siege, drei Remis und drei Niederlagen.

Bei SV Übelbach präsentierte sich die Abwehr angesichts 28 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (45). Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der Gast in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. Mit dem Sieg baute SV Übelbach die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Übelbach neun Siege, zwei Remis und kassierte erst drei Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für Übelbach, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Am kommenden Samstag trifft USV Wundschuh auf die Zweitvertretung von FC Styria Print Gratkorn, SV Übelbach spielt tags darauf gegen USV St. Marein bei Graz.

Stimme zum Spiel:

Gerold Glanz, Sektionsleiter Wundschuh:

"Das Spiel war geprägt von vielen Leerläufen bzw. wäre dem Spielverlauf nach ein Remis gerecht gewesen. Letztlich aber waren wir nicht in der Lage zumindest den einen Punkt festzuhalten."

Startformationen:

Wundschuh: Stefan Hofer - David Marx, Marcel Taibinger, Christopher Asenov, Florian Baumgartner - Markus Zettl, Vlad Lung, Serhat Yildiz, David Baumgartner - Alexander Frühwirth, Patrick Winter (K)

Übelbach: Dominik Prietl, Tom Heinrich, Tomaz Kidric, Patrick Ninaus, Jürgen Haas (K), Kreshnik Cermjani, Florian Prietl, Jakob Hocevar, Anze Smukovic, Stefan Erber, Igor Blazincic



SR: Alexander Lappi

© Robert Tafeit

Gebietsliga Mitte: USV Wundschuh – SV Übelbach, 0:1 (0:0)

53 Kreshnik Cermjani 0:1