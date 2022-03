Hart erkämpft: Liebenau hat einiges an Problemen gegen Edelstauden

Details Samstag, 26. März 2022 08:09

Durch ein 2:0 holte sich der SV Union Liebenau in der Partie gegen den SV amt Kältetechnik Edelstauden drei Punkte. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. SVU Liebenau löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Das Hinspiel bei SV Edelstauden hatte SV Union Liebenau schlussendlich mit 8:0 gewonnen.

Edelstauden verkauft sich teuer

Edelstauden geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Karlo Josic das schnelle 1:0 für SVU Liebenau erzielte. SV amt Kältetechnik Edelstauden glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Referee beide Teams mit der knappen Führung für SV Union Liebenau in die Kabinen. Wie man den Gästen durchaus bescheinigen muss, dass man hervorragend verkaufen kann. Das hätte man so dem noch punktelosen Schlusslicht nicht wirklich zugetraut.

Liebenau hat schlussendlich die Nase vorne

Auch im zweiten Durchgang sind die Heimischen dann das klar dominierende Team. Aber mit vereinten Kräften gelingt es Edelstauden die Null zu halten. Letztendlich gelingt es dem Favoriten nur einmal noch, in des Gegners Tor zu treffen, Emir Sikic ist es, der in der 86. Minute für den 2;0-Spielendstand verantwortlich zeichnet. Für die Pleyer-Mannen war das bereits die 15 Niederlage im ebensovielten Spiel. Schließlich strich SV Union Liebenau die Optimalausbeute gegen SV Edelstauden ein.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte SVU Liebenau im Klassement nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. Mit nur zwölf Gegentoren hat der Gastgeber die beste Defensive der Gebietsliga Mitte. SV Union Liebenau knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte SVU Liebenau acht Siege, sechs Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage. In den letzten fünf Partien rief SV Union Liebenau konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Mit 49 Gegentreffern hat Edelstauden schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur sieben Tore. Das heißt, das Schlusslicht musste durchschnittlich 3,27 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Die Gäste sind das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht.

Am kommenden Freitag tritt SVU Liebenau bei SV Übelbach an, während Edelstauden einen Tag später ASV Gösting empfängt.

Startformationen:

Gebietsliga Mitte: SV Union Liebenau – SV amt Kältetechnik Edelstauden, 2:0 (1:0)

86 Emir Sikiric 2:0

7 Karlo Josic 1:0