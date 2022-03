Nachzügler-Duell: ASKÖ Murfeld kennt kein Pardon mit LUV Graz

Details Montag, 28. März 2022 08:15

Der LUV Graz konnte Murfeld nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:5. Askö Murfeld ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Union LUV Graz einen klaren Erfolg. Durch das 2:2 im Hinspiel war es keinem der beiden Teams gelungen, einen Sieg für sich zu verbuchen.

Murfeld sorgt früh für klare Fronten

LUV Graz geriet schon in der zweiten Minute in Rückstand, als Lukas Macher das schnelle 1:0 für Murfeld erzielte. Den Freudenjubel von Askö Murfeld machte Artur Dikaev zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (6.). Richard Macher trug sich in der 16. Spielminute in die Torschützenliste ein. Lukas Macher schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (36.). Mit der Führung für Murfeld ging es in die Kabine.

Für LUV Graz gibt es nichts zu holen

Lukas Macher brachte das Heimteam in ruhiges Fahrwasser, indem er das 4:1 erzielte (61.). Arthur Paul Wlattnig gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Askö Murfeld (85.). Am Ende kam Murfeld gegen Union LUV Graz zu einem verdienten Sieg. Der volle Erfolg war für den Gastgeber von enormer Wichtigkeit. Kann man sich damit doch etwas aus der unmittelbaren Abstiegszone absetzen.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Askö Murfeld in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zehnten Tabellenplatz. Murfeld bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, vier Unentschieden und acht Pleiten. Nach sechs sieglosen Spielen ist Askö Murfeld wieder in der Erfolgsspur.

LUV Graz findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr der Gäste im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 55 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der Gebietsliga Mitte. Nun musste sich Union LUV Graz schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. LUV Graz taumelt durch die vierte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Nach der klaren Niederlage gegen Murfeld ist Union LUV Graz weiter das defensivschwächste Team der Gebietsliga Mitte.

Askö Murfeld tritt am Samstag, den 02.04.2022, um 16:00 Uhr, bei Union SV Vasoldsberg an. Einen Tag später (10:30 Uhr) empfängt LUV Graz JSV RB Mariatrost.

Startformationen:

Askö Murfeld: Daniel Schober, Nikolaus Lottersberger, David Renner, Milos Tucovic, Bernhard Mayer, Richard Macher (K), Arthur Paul Wlattnig, Lukas Macher, Marco Kaufmann, Daniel Novak, Nemanja Tucovic , BSc

LUV Graz: Sven Gamper - Mohsen Sedik, Ermin Dzafic, Armin Begic, David Colina - Dino Amidzic (K), Armin Begic, Gabriel Ahn, Alvaro Antonio Pichardo Mendes - Artur Dikaev, Abdullah Yavuzer



Sportzentrum ASKÖ Murfeld, 50 Zuseher, SR: Akin Er

© Robert Tafeit

Gebietsliga Mitte: Askö Murfeld – Union LUV Graz, 5:1 (3:1)

85 Arthur Paul Wlattnig 5:1

61 Lukas Macher 4:1

36 Lukas Macher 3:1

16 Richard Macher 2:1

6 Artur Dikaev 1:1

2 Lukas Macher 1:0