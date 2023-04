UFC Mariazell verteidigt die Tabellenführung

Details Montag, 03. April 2023 21:15

UFC Mariazell erreichte einen 4:2-Erfolg bei der Zweitvertretung von Rapid Kapfenberg. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. Das Hinspiel fand nach umkämpften 90 Minuten mit Mariazell einen knappen 3:2-Sieger.

Der Tabellenprimus erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Michal Oswiecimka traf in der ersten Minute zur frühen Führung. Das 2:0 ließ die Gäste zum zweiten Mal im Match jubeln (17.). Sebastian Feldhammer baute den Vorsprung von UFC HöZe Mariazell in der 36. Minute aus. Der tonangebende Stil von UFC Mariazell spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider. In der 52. Minute legte Oswiecimka zum 4:0 zugunsten von Mariazell nach. Kapfenberg II traf etwas später zum 1:4 (60.). Die Heimmannschaft versenkte die Kugel in der 84. Minute zum 2:4. Am Ende verbuchte UFC HöZe Mariazell gegen das Schlusslicht einen Sieg.

Wann bekommt Rapid Kapfenberg II die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen UFC Mariazell gerät ASC Rapid Kapfenberg II immer weiter in die Bredouille. Kapfenberg II musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da ASC Rapid Kapfenberg II insgesamt auch nur zwei Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Wer soll Mariazell noch stoppen? UFC HöZe Mariazell verbuchte gegen Rapid Kapfenberg II die nächsten drei Punkte und führt das Feld der Gebietsliga Mürz weiter an. Erfolgsgarant von UFC Mariazell ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 38 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Zehn Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von UFC HöZe Mariazell.

Kapfenberg II steckt nach sechs Partien ohne Sieg im Schlamassel, während UFC Mariazell mit aktuell 30 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Kommenden Sonntag (16:00 Uhr) bekommt ASC Rapid Kapfenberg II Besuch von der Reserve von EKRO TuS Krieglach. Mariazell hat nächste Woche SC St. Barbara zu Gast.

Gebietsliga Mürz: ASC Rapid Kapfenberg II – UFC HöZe Mariazell, 2:4 (0:3)

84 Jakob Aigner 2:4

60 Ermin Abazi 1:4

52 Michal Oswiecimka 0:4

36 Sebastian Feldhammer 0:3

17 Dawid Artur Stanuszek 0:2

1 Michal Oswiecimka 0:1

