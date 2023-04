Niklasdorf schlägt gegen Oberaich eiskalt zu - jetzt nur noch ein Punkt Rückstand auf den Leader

Details Sonntag, 09. April 2023 22:59

SV Oberaich Grill-Stadtwerke Bruck blieb gegen Atus Raika Niklasdorf chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Atus Niklasdorf. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Im Hinspiel hatte Niklasdorf SV Oberaich mit einem beeindruckenden 4:0 vom Feld gefegt. Niklasdorf verkürzt mit dem Sieg und dem gleichzeitigen Remis von Mariazell den Rückstand auf den Leader auf nur einen Punkt.

Die Niklasdorfer starten gleich gut ins Spiel. Man hat gleich Pech, als der Ball nur an die Latte geht. Für das erste Tor sorgte schließlich Marco Pigneter. In der 32. Minute traf der Spieler von Atus Raika Niklasdorf ins Schwarze. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (44.) baute Nicolas Nahrgang die Führung des Gastgebers aus. Mit der Führung für Atus Niklasdorf ging es in die Kabine.

Das 3:0 für Niklasdorf stellte wieder Pigneter sicher. In der 55. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Eigentlich war Oberaich schon geschlagen, als Fabio Briza das Leder zum 0:4 über die Linie beförderte (58.). Letztlich kam Atus Raika Niklasdorf gegen den Gast zu einem verdienten 4:0-Sieg.

Vorne effektiv, hinten sattelfest – der Sieg gegen SV Oberaich Grill-Stadtwerke Bruck hält Atus Niklasdorf auch in der Tabelle gut im Rennen. Die Verteidigung von Niklasdorf wusste bisher überaus zu überzeugen und wurde erst 13-mal bezwungen. Mit dem Sieg knüpfte Atus Niklasdorf an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Atus Raika Niklasdorf neun Siege und drei Remis für sich, während es nur eine Niederlage setzte. Mit vier Siegen in Folge ist Niklasdorf so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei SV Oberaich. Die mittlerweile 43 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Oberaich führt mit 14 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Vier Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat SV Oberaich Grill-Stadtwerke Bruck derzeit auf dem Konto. SV Oberaich überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Atus Raika Niklasdorf tritt kommenden Samstag, um 16:00 Uhr, bei SC Gußwerk an. Einen Tag später empfängt Oberaich die Zweitvertretung von ESV St. Michael.

Gebietsliga Mürz: Atus Raika Niklasdorf – SV Oberaich Grill-Stadtwerke Bruck, 4:0 (2:0)

58 Fabio Briza 4:0

55 Marco Pigneter 3:0

44 Nicolas Nahrgang 2:0

32 Marco Pigneter 1:0

