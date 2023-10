Deutliche Niederlage für SVU Mautern beim SV Traboch

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 22:38

Dem vermeintlichen Underdog, SV Traboch, wusste SVU Mautern nichts entgegenzusetzen und kassierte ein herbes 1:6. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von Mautern gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass SVU Raiffeisen Mautern der Favoritenrolle nicht gerecht wurde.

Nico Schickhofer brachte SV Traboch in der elften Minute nach vorn. Das 1:1 von SVU Mautern bejubelte Daniel Wolfgang Stenitzer (21.). In der 27. Minute fiel der Führungstreffer für SV Traboch mit einem Eigentor. Für die Vorentscheidung waren Schickhofer (31.) und Hannes Jansenberger (39.) mit zwei schnellen Treffern verantwortlich. Zur Halbzeit blickte SV Traboch auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte. Doppelpack für den Gastgeber: Nach seinem ersten Tor (63.) markierte Marco Schickhofer wenig später seinen zweiten Treffer (68.). Am Schluss schlug SV Traboch Mautern vor eigenem Publikum mit 6:1 und rief dabei eine souveräne Leistung ab.

Im Tableau hatte der Sieg von SV Traboch keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz elf. Mit erschreckenden 27 Gegentoren stellt SV Traboch die schlechteste Abwehr der Liga. SV Traboch fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein. Nur einmal ging SV Traboch in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

SVU Raiffeisen Mautern holte auswärts bisher nur drei Zähler. Mit neun Zählern aus sechs Spielen steht der Gast momentan im Mittelfeld der Tabelle. Die Ausbeute der Offensive ist bei SVU Mautern verbesserungswürdig, was man an den erst sieben geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. In dieser Saison sammelte SVU Raiffeisen Mautern bisher drei Siege und kassierte drei Niederlagen. Die Lage von SVU Mautern bleibt angespannt. Gegen SV Traboch musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Während SV Traboch am kommenden Samstag UFC HöZe Mariazell empfängt, bekommt es Mautern am selben Tag mit der Reserve von DSV Leoben zu tun.

Gebietsliga Mürz: SV Traboch – SVU Raiffeisen Mautern, 6:1 (4:1)

68 Marco Schickhofer 6:1

63 Marco Schickhofer 5:1

39 Hannes Jansenberger 4:1

31 Nico Schickhofer 3:1

27 Eigentor durch Martin Mueller 2:1

21 Daniel Wolfgang Stenitzer 1:1

11 Nico Schickhofer 1:0

