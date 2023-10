SC Parschlug bezwingt SV Oberaich Preloznik tütet den Sieg ein

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 22:38

SC Parschlug und SV Oberaich Grill-Stadtwerke Bruck boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. Parschlug hat mit dem Sieg über SV Oberaich einen Coup gelandet.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Oberaich bereits in Front. Rene Strebinger markierte in der vierten Minute die Führung. Komfortabel war die Pausenführung der Gäste nicht, aber immerhin ging SV Oberaich Grill-Stadtwerke Bruck mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Für das erste Tor von SC Parschlug war Darko Preloznik verantwortlich, der in der 54. Minute das 1:1 besorgte. Albert Zariqi versenkte die Kugel zum 2:1 (58.). Marcel Reiter war es, der in der 70. Minute den Ball im Tor von SV Oberaich unterbrachte. Zum spielentscheidenden Akteur avancierte Preloznik, der mit seinem Treffer in der 85. Minute die späte Führung von Parschlug sicherstellte. Mit Ablauf der Spielzeit schlug SC Parschlug Oberaich 3:2.

Parschlug muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Heimteam bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem zehnten Platz. Die Defensive von SC Parschlug muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 17-mal war dies der Fall. Parschlug fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein. Nur einmal ging SC Parschlug in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Nach sieben absolvierten Begegnungen nimmt SV Oberaich Grill-Stadtwerke Bruck den siebten Platz in der Tabelle ein. In der Verteidigung von SV Oberaich stimmt es ganz und gar nicht: 20 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Zwei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Oberaich bei. Mit dem Gewinnen tut sich SV Oberaich Grill-Stadtwerke Bruck weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Parschlug ist am Samstag auf Stippvisite bei SC Gußwerk. SV Oberaich tritt das nächste Mal in zwei Wochen, am 14.10.2023, bei der Reserve von DSV Leoben an.

Gebietsliga Mürz: SC Parschlug – SV Oberaich Grill-Stadtwerke Bruck, 3:2 (0:1)

85 Darko Preloznik 3:2

70 Marcel Reiter 2:2

58 Albert Zariqi 1:2

54 Darko Preloznik 1:1

4 Rene Strebinger 0:1

