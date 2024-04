SC Parschlug feiert klaren Sieg gegen UFC Mariazell

Details Montag, 01. April 2024 19:14

Gegen SC Parschlug setzte es für UFC HöZe Mariazell eine ungeahnte 5:1-Pleite. Der Underdog brachte den Favoriten überraschend zu Fall. Das Hinspiel war mit einer herben 0:6-Abreibung aus Sicht von Parschlug zu Ende gegangen.

Parschlug gibt Gas

Kevin Strebinger brachte UFC Mariazell in der zehnten Minute ins Hintertreffen. Doppelpack für SC Parschlug: Nach seinem ersten Tor (13.) markierte Rene Strebinger wenig später seinen zweiten Treffer (19.) - zunächst ein wunderschönes Tor mit vielen schönen Kombinationen, dann bleibt Strebinger eiskalt. Mit dem 4:0 von Mario Zink für die Gastgeber war das Spiel eigentlich schon entschieden (34.). Mariazell ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von Parschlug.

Glasklare Sache

Im zweiten Durchgang riskiert Mariazell mehr, was auch notwendig ist, um vielleicht doch noch irgendwie Spannung in die Partie zu bringen. Jean Paul Habarugira erzielte in der 60. Minute den Ehrentreffer für UFC HöZe Mariazell. Eigentlich war der Gast schon geschlagen, als Alexander Sommerauer das Leder per wunderschönen Freistoß zum 1:5 über die Linie beförderte (66.). Letztlich feierte SC Parschlug gegen UFC Mariazell nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 5:1-Heimsieg.

Parschlug verbuchte drei Punkte und verließ damit die letzte Tabellenposition. Zwei Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat SC Parschlug derzeit auf dem Konto. Parschlug beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Trotz der Schlappe behält Mariazell den vierten Tabellenplatz bei. Sieben Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von UFC HöZe Mariazell.

SC Parschlug tritt am Samstag bei SV St. Marein/St. Lorenzen an. UFC Mariazell hat das nächste Spiel in zwei Wochen, am 13.04.2024 gegen die Reserve von DSV Leoben.

Stimme zum Spiel:

Marco Mitterböck (Sektionsleiter Parschlug): "Der deutliche Sieg gegen Mariazell war die Konsequenz einer erfolgreichen Vorbereitung. Das gilt zum einen für die Arbeit auf dem Platz, wo Trainer Michael Krebs und sein neuer Co Werner Reitbauer die Mannschaft - die wunderbar mitgezogen hat - perfekt auf die Rückrunde eingestellt haben. Gleichzeitig ist es uns in der sportlichen Führungsetage gelungen, das Team punktuell zu verstärken und zusätzlich für mehr Breite im Kader zu sorgen. Schon die Testspiele haben uns optimistisch gestimmt, diesen Eindruck konnte die Mannschaft gegen Mariazell mit einem echten Blitzstart und einer generell sehr souveränen Leistung bestätigen. Jetzt müssen wir aber dranbleiben und dürfen uns nicht auf diesem Erfolg ausruhen, wobei ich mir bei unserer Mannschaft da keine Sorgen mache. Jeder im Team weiß, worum es im Frühjahr geht: um den Klassenerhalt. Auf dem Weg dorthin warten noch neun wichtige Spiele auf uns, das nächste ist ausgerechnet das Derby am Samstag gegen St. Marein-St. Lorenzen."

Aufstellungen:

Parschlug: Rene Tratsch - Nico Krebs, Alexander Sommerauer (K), Werner Steindl, Branimir Glavas - Günther Steindl, Martin Wagner, Darko Preloznik, Mario Zink, Kevin Strebinger - Rene Strebinger



Ersatzspieler: Simon Hierzberger, Anto Colic, Tobias Eppich, Cosmin-Catalin Radu, Matthias Fellner, Marcel Reiter



Trainer: Michael Krebs

Mariazell: Martin Wolf, Simon Schweighofer, Tobias Sommerer, Michal Oswiecimka, Marco Pogner, Andreas Lasinger, Ladislav Puha, Dawid Artur Stanuszek, Marcel Tripp, Fabian Mandl (K), Damian Boguslaw Misan



Ersatzspieler: Bernhard Leodolter, Marco Winter, Christian Lasinger, Jean Paul Habarugira, Christian Mandl



Trainer: Christoph Biber

Gebietsliga Mürz: SC Parschlug – UFC HöZe Mariazell, 5:1 (4:0)

66 Alexander Sommerauer 5:1

60 Jean Paul Habarugira 4:1

34 Mario Zink 4:0

19 Rene Strebinger 3:0

13 Rene Strebinger 2:0

10 Kevin Strebinger 1:0

Foto: SC Parschlug

