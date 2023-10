SV Fohnsdorf im Torrausch - 6:0 gegen St.Peter Juniors

Details Samstag, 28. Oktober 2023 23:41

SV Fohnsdorf kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 6:0-Erfolg davon. Der Gastgeber ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Tus St.Peter Juniors einen klaren Erfolg.

Fohnsdorf spielte eine tolle Herbstsaison und erzielte 47 Tore

Zur Pause führte die Schalk Truppe vor über 300 Zuschauern

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Fohnsdorf bereits in Front. Justin Kolitsch markierte in der ersten Minute die Führung.

die Fohnsdorfer in den Anfangsminuten klar die bessere Mannschaft mayvstone, Ticker-Reporter

Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Helmut Haslinger schnürte einen Doppelpack (18./25.), sodass SV "DIEARENA" Fohnsdorf fortan mit 3:0 führte. Beide Tore entstanden nach gutem Kombinatiosspiel der Gastgeber.St.Peter Juniors rettete sich mit einem deutlichen Rückstand in die Halbzeitpause.

Am Ende steht ein 6:0 und ein Debakel für die St.Peter Juniors

Haslinger baute den Vorsprung von SV Fohnsdorf in der 55. Minute aus - somit war der Hattrick perfekt. Tomi Kirschner schraubte das Ergebnis mit einem Lupfer in der 76. Minute mit dem 5:0 für Fohnsdorf in die Höhe. Daniel Agachi gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer per Elfmeter für SV "DIEARENA" Fohnsdorf (89.).

Tor, Toor, Tooor für SV "DIEARENA" Fohnsdorf zum 6:0 - Oldboy Agachi Daniel trifft souverän in die rechte Ecke mayvstone, Ticker-Reporter

Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter fuhr SV Fohnsdorf einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

So steht es um die beiden Teams - jetzt geht es in die Winterpause

Im letzten Hinrundenspiel errang Fohnsdorf drei Zähler und weist als Tabellendritter nun insgesamt 28 Punkte auf. Mit 47 geschossenen Toren gehört man offensiv zur Crème de la Crème der Gebietsliga Mur. SV Fohnsdorf knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Fohnsdorf neun Siege, ein Unentschieden und kassierte nur drei Niederlagen. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird man die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Bei Tus St.Peter am Kammersberg Juniors präsentierte sich die Abwehr angesichts 32 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (34). Trotz der Schlappe behalten die Gäste den sechsten Tabellenplatz bei. Sieben Siege und sechs Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Tus St.Peter/K. Juniors.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 16.03.2024 empfängt SV Fohnsdorf dann im nächsten Spiel FSC Pöls, während St.Peter/K. Juniors am gleichen Tag bei FC Rot Weiss Knittelfeld antritt.

Aufstellungen: SV "DIEARENA" Fohnsdorf: Fabian Penasso, Daniel Agachi, Jure Tomic (K), Selmir Bakic, Nemanja Makic, Helmut Haslinger, Kevin Krenn, Justin Kolitsch, Benjamin Vollmann , BA, Nikolaj Makic, Tobias Reiter



Ersatzspieler: Fabian Reiter, Tomi Kirschner, Florian Ritzinger, Etienne Hölzl, Stefan Messner



Trainer: Emanuel Schalk

Tus St.Peter am Kammersberg Juniors II: Raphael Rieser, Bastian Brunner, Michael Kreis, Lorenz Stocker, Patrick Feichtner, Michael Siebenhofer (K), Dominik Siebenhofer, Markus Künstner, Lorenz Stock, Raphael Christian Hofer, Franz-Josef Hansmann



Ersatzspieler: Manuel Sigl, Maximilian Stocker, Christoph Brunner, Julian Schmiedhofer, Oswald Stocker



Trainer: Karlheinz Wieser Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: SV "DIEARENA" Fohnsdorf – Tus St.Peter am Kammersberg Juniors, 6:0 (3:0)

89 Daniel Agachi 6:0

76 Tomi Kirschner 5:0

55 Helmut Haslinger 4:0

25 Helmut Haslinger 3:0

18 Helmut Haslinger 2:0

1 Justin Kolitsch 1:0

